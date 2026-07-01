Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul dintre cele mai importante posturi din an

Luna iulie aduce în calendarul ortodox două sărbători importante marcate cu cruce roșie, dedicate unor sfinți de mare însemnătate pentru biserica ortodoxă. Credincioșii îi vor cinsti pe Sfântul Atanasie, întemeietorul vieții monahale de la Muntele Athos, și pe Sfântul Ilie Tesviteanul, unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament, considerat ocrotitor al recoltelor și aducător al ploilor binefăcătoare.

În tradiția ortodoxă, zilele marcate cu cruce roșie sunt dedicate unor praznice sau unor sfinți cu o importanță deosebită. Cu această ocazie, credincioșii participă la Sfânta Liturghie, iar în multe comunități sunt păstrate obiceiuri și tradiții transmise de generații.

Calendar ortodox luna iulie 2026: Sărbători cu cruce roșie

5 iulie: Sfântul Atanasie Athonitul de la Athos

Sfântul Atanasie de la Athos este considerat unul dintre cei mai importanți părinți ai monahismului ortodox. Născut în secolul al X-lea, acesta a întemeiat Marea Lavră (Megisti Lavra) de la Muntele Athos, prima și cea mai veche mănăstire din această comunitate monahală, care avea să devină unul dintre cele mai importante centre spirituale ale ortodoxiei.

Prin viața sa ascetică și prin regulile pe care le-a stabilit pentru organizarea vieții călugărești, Sfântul Atanasie a influențat profund dezvoltarea monahismului răsăritean. Credincioșii îl cinstesc ca model de smerenie, rugăciune și statornicie în credință, iar numeroase mănăstiri îi poartă hramul.

20 iulie: Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, unul dintre cei mai cinstiți sfinți ai ortodoxiei

Pe 20 iulie, biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai importante personalități biblice ale Vechiului Testament. Potrivit Sfintei Scripturi, acesta a trăit cu aproximativ nouă secole înainte de nașterea lui Iisus Hristos și s-a remarcat prin apărarea credinței în Dumnezeu într-o perioadă în care poporul lui Israel era atras de idolatrie.

Tradiția creștină îl prezintă pe Sfântul Ilie ca pe un făcător de minuni, care, prin rugăciune, a adus atât seceta, cât și ploaia peste pământ. Din acest motiv, el este considerat ocrotitor al agricultorilor și al recoltelor, iar credincioșii îi cer ajutorul pentru vreme bună și belșug.

În spiritualitatea populară românească, sărbătoarea Sfântului Ilie este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri. În multe zone ale țării se organizează hramuri, târguri și pelerinaje, iar ziua este respectată prin participarea la slujbele religioase și prin evitarea muncilor considerate grele, ca semn de cinstire față de marele proroc.

Alte evenimente importante în calendarul bisericesc din luna iulie

13 iulie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

La 13 iulie, biserica prăznuiește Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, sărbătoare dedicată unuia dintre cei șapte arhangheli pomeniți în tradiția creștină. Această zi amintește de toate intervențiile Arhanghelului Gavriil în istoria mântuirii, fiind considerat vestitorul marilor evenimente dumnezeiești.

Potrivit Sfintei Scripturi, Arhanghelul Gavriil este cel care i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos, moment cunoscut drept Buna Vestire. De asemenea, tradiția creștină îl amintește ca mesager al lui Dumnezeu și în alte episoade biblice, motiv pentru care este cinstit ca simbol al veștilor bune, al ascultării și al împlinirii voii divine.

27 iulie: Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon

Pe 27 iulie este pomenit Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinismului și ocrotitor al medicilor, bolnavilor și al tuturor celor aflați în suferință.

Originar din Nicomidia, Sfântul Pantelimon a fost medic și și-a pus cunoștințele în slujba oamenilor fără să ceară răsplată. Tradiția spune că a săvârșit numeroase vindecări prin credință și rugăciune, iar în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor a refuzat să renunțe la credința sa, fiind martirizat în anul 305. În prezent, numeroase biserici și spitale din România îl au ca ocrotitor spiritual, iar în ziua praznicului sunt organizate slujbe speciale și pelerinaje.

31 iulie: Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului

La sfârșitul lunii iulie începe una dintre cele mai importante perioade de pregătire duhovnicească din calendarul ortodox. În anul 2026, Postul Adormirii Maicii Domnului începe în 31 iulie, deoarece data obișnuită, 1 august, este într-o zi de sâmbătă, iar tipicul bisericesc prevede începerea postului cu o zi mai devreme în această situație.

Postul durează până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, din 15 august, și este dedicat rugăciunii, cumpătării și pregătirii sufletești pentru unul dintre cele mai mari praznice închinate Fecioarei Maria. În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele religioase, să intensifice rugăciunea și să respecte rânduielile de post stabilite de Biserică.

Calendar ortodox complet pentru luna iulie 2026

1 iulie, miercuri - † Sfântul Leontie de la Rădăuți; Sfinții Cosma și Damian, doctorii fără de arginți

2 iulie, joi - † Sfântul Voievod Ștefan cel Mare

3 iulie, vineri - Sfântul Mucenic Iachint

4 iulie, sâmbătă - Sfânta Olimpia de la Fărcașa; Sfântul Andrei Criteanul

5 iulie, duminică - † Sfântul Atanasie de la Athos (Duminica I după Rusalii)

6 iulie, luni - † Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț; Sfântul Sisoe cel Mare

7 iulie, marți - † Sfânta Muceniță Chiriachi

8 iulie, miercuri - † Sfinții Epictet și Astion

9 iulie, joi - † Sfântul Pangratie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț

10 iulie, vineri - Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei

11 iulie, sâmbătă - Sfânta Eufimia

12 iulie, duminică - † Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Prodromița; Sfânta Veronica; Sfântul Paisie Aghioritul; Sfinții Mucenici Proclu și Ilarie (Duminica a II-a după Rusalii)

13 iulie, luni - † Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

14 iulie, marți - Sfântul Nicodim Aghioritul

15 iulie, miercuri - Sfinții Chiric și Iulita

16 iulie, joi - Sfântul Atinoghen

17 iulie, vineri - Sfânta Marina

18 iulie, sâmbătă - † Sfântul Emilian de la Durostor; Sfântul Cuvios Pamvo

19 iulie, duminică - Sfânta Macrina (Duminica a III-a după Rusalii)

20 iulie, luni - † Sfântul Ilie

21 iulie, marți - † Sfântul Proroc Iezechiel; Cuvioșii Rafael și Partenie de la Agapia

22 iulie, miercuri - † Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu; Sfânta Maria Magdalena (Post)

23 iulie, joi - Aducerea moaștelor Sfântului Foca

24 iulie, vineri - Sfânta Hristina (Post)

25 iulie, sâmbătă - Adormirea Sfintei Ana

26 iulie, duminică - † Sfântul Ermolae; Cuviosul Ioanichie cel Nou de la Muscel (Duminica a IV-a după Rusalii)

27 iulie, luni - † Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon

28 iulie, marți - Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena

29 iulie, miercuri - Sfântul Mucenic Calinic (Post)

30 iulie, joi - Lasatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Valentin; Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos și Andronic

31 iulie, vineri - Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Evdochim

Editor : C.S.