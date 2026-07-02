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Bucureștiul va avea trei bazine uriașe pentru prevenirea inundațiilor. Ciprian Ciucu: „Canalizarea nu face față”

Data publicării:
bazine PMB retea canalizare
Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook
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Din articol
Un bazin este deja gata, alte două sunt în lucru Apa colectată ar putea fi folosită pentru irigații

Primăria Capitalei construiește trei bazine de retenție a apelor pluviale în zonele cele mai expuse inundațiilor din București, după ploile torențiale din ultimele zile. Investițiile sunt realizate în Sectorul 3, în zona Tineretului și sub parcarea de la intrarea în Parcul Carol, iar autoritățile analizează amenajarea altor două bazine, în Parcul Izvor și în zona Operei.

Edilul general Ciprian Ciucu a explicat că actuala rețea de canalizare nu mai face față cantităților foarte mari de precipitații.

„În acest moment, din păcate, atunci când plouă foarte mult, apa se duce în canalizare. Dar canalizarea nu a fost proiectată pentru a suporta asemenea debite de apă, cum au fost zilele trecute. Soluția constă în aceste bazine mari de retenție. În momentul în care vine viitura, apa este reținută acolo și eliberată treptat, la debite pe care Dâmbovița le poate prelua”, a declarat edilul, potrivit postării de joi pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

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Potrivit Primăriei, unul dintre bazine este deja finalizat, unul se află în execuție, iar pentru al treilea este pregătit studiul de fezabilitate.

Un bazin este deja gata, alte două sunt în lucru

Cel mai avansat proiect este pe Drumul Lunca Cetății, în Sectorul 3, unde au fost finalizate un bazin pentru ape pluviale, cu o capacitate de 2.000 de metri cubi, și unul pentru ape menajere, de 100 de metri cubi, destinat unui cartier cu aproximativ 10.000 de locuitori.

„Ambele bazine se află în subteran, la opt metri adâncime, și deja au fost acoperite. Terenul de deasupra va fi amenajat cu alei tehnologice și spațiu verde”, a transmis Primăria Capitalei.

În paralel, au început lucrările la o rețea de canalizare de doi kilometri, care ar urma să fie finalizată în primăvara anului 2028.

Al doilea bazin este construit în zona Tineretului, pe strada Secerei, pe un teren de 5.500 de metri pătrați. Acesta va avea o capacitate de 4.200 de metri cubi și va colecta apa de ploaie de pe o suprafață de aproximativ 13 hectare. Lucrările la bazin sunt estimate să dureze doi ani, iar realizarea rețelelor încă un an.

Cel de-al treilea bazin va fi amenajat sub parcarea de la intrarea în Parcul Carol, proiect aflat în faza studiului de fezabilitate.

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Apa colectată ar putea fi folosită pentru irigații

Primarul general spune că apa acumulată în aceste bazine ar putea fi reutilizată în perioadele de secetă.

„Apa de ploaie adunată în ele poate fi folosită la irigații, direcționată către rădăcinile copacilor, parcuri sau platbande. Avem perioade lungi de secetă, cu episoade scurte, dar foarte puternice de ploi, iar un astfel de sistem poate fi o soluție pentru un management mai bun al apei în București”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Edilul a precizat că municipalitatea va încerca să obțină finanțare europeană pentru aceste investiții și a subliniat că este nevoie de o mai bună coordonare între Primăria Capitalei și primăriile de sector în gestionarea apelor pluviale.

Potrivit Apa Nova București, în urma furtunii de marți au fost înregistrate 1.247 de solicitări, iar în doar zece ore a căzut peste 92% din cantitatea medie de precipitații aferentă lunii iunie. De la începutul lunii și până la episodul de vreme severă s-a acumulat peste 157% din media normală a precipitațiilor.

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Editor : Ana Petrescu

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