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Barcelona distribuie brăţări de monitorizare a temperaturii corporale pentru angajaţii care lucrează în aer liber

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Barcelona distribuie brăţări de monitorizare a temperaturii corporale pentru angajaţii care lucrează în aer liber Foto: Profimedia
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În contextul valurilor succesive de caniculă care au provocat deja în Spania peste 1.000 de decese în luna iunie, Barcelona a început să implementeze brăţări pentru monitorizarea temperaturii corporale a muncitorilor în aer liber şi care acţionează asemenea unui sistem de avertizare timpurie în legătură cu riscuri privind sănătatea, informează Reuters.

Municipalitatea a distribuit circa 1.400 de brăţări pentru angajaţii care lucrează în exterior, cum ar fi persoanele care curăţă străzile, care se ocupă de iluminatul public, muncitori din parcuri şi angajaţii companiei de salubritate.

Demersul face parte dintr-un efort de adaptare la schimbările climatice ''din ce în ce mai agresive'', a spus Pep Llimona, coordonator pentru prevenţie în cadrul administraţiei parcurilor şi grădinilor, potrivit Agerpres.

Brăţara măsoară temperatura corporală a lucrătorilor şi emite un sunet şi o vibraţie dacă detectează că purtătorul este în pericol. Dacă acest lucru se întâmplă, angajatul trebuie să înceteze lucrul.

Mai mulţi lucrători stradali au murit în ultimii ani în Spania pe fundalul temperaturilor caniculare, ceea ce a determinat schimbări în condiţiile şi programul de muncă al acestora.

În Barcelona, o femeie de 51 de ani a murit în iunie anul trecut după ce a măturat străzile în centrul vechi al oraşului pe fundalul unei temperaturi de 30,4 grade Celsius.

Consiliul municipal Barcelona a spus la acea vreme că va lansa o investigaţie legată de decesul femeii. Un purtător de cuvânt al municipalităţii a spus joi că nu există indicii potrivit cărora insolaţia ar fi cauza decesului.

Potrivit lui Pep Llimona, planul de a introduce brăţări pentru caniculă era deja în derulare înainte de decesul femeii.

''Dar este adevărat că a ajutat la accelerarea procesului şi ne-a făcut să ne gândim puţin mai mult'', a spus el.

Asemenea multor ţări din Europa, Spania s-a luptat cu canicula în ultimele săptămâni, iar serviciul meteorologic AEMET a înregistrat cea mai ridicată temperatură pentru o lună iunie. Un nou val de caniculă va cuprinde ţara în acest weekend.

''Întrucât devine din ce în ce mai cald, trebuie să fim mai vigilenţi la muncă'', a spus Ester Jimenez, şef de brigadă.

Editor : A.P.

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