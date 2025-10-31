Live TV

Miros puternic de gaz într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Evacuare de urgență

Pompierii au intervenit, vineri, într-un bloc din Râmnicu Vâlcea, după ce locatarii au simțit un miros puternic de gaz pe casa scării. 19 persoane au fost evacuate de urgență, iar verificările au arătat că sursa provenea de la o butelie aflată într-un apartament care nu este racordat la rețeaua de gaze naturale. Intervenția este în desfășurare, potrivit News.ro.

„Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «General Magheru» al judeţului Vâlcea intervin, în aceste momente, pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de miros de gaz sesizat pe casa scării a unui bloc de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Luceafărului. La faţa locului acţionează echipajul de intervenţie al Gărzii de Intervenţie Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi echipajul CBRN, în cooperare cu echipa Distrigaz”, a transmis, vineri, ISU Vâlcea.

Din primele verificări s-a constatat că mirosul de gaz provenea de la o butelie aflată într-un apartament care nu este racordat la reţeaua de gaze naturale, proprietarul folosind două butelii pentru alimentarea aragazului.

Echipa Distrigaz a evacuat o butelie, iar echipajul ISU a procedat la evacuarea celei de-a doua, concomitent cu ventilarea apartamentului şi evacuarea preventivă a locatarilor de pe casa scării, pentru siguranţa acestora.

„De asemenea, echipa tehnică a Distrigaz a oprit furnizarea de gaze pe scara respectivă, iar în urma verificărilor efectuate au fost identificate scăpări de gaz la contoarele a patru apartamente. Ca măsură de siguranţă, au fost evacuate 16 persoane adulte şi 3 minori, până la înlăturarea oricărui pericol”, au mai transmis pompierii.

La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţia pompierilor şi a echipelor furnizorului continuă la faţa locului.

