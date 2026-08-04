Un incendiu a izbucnit marți într-un apartament aflat la etajul 10 al unui bloc de pe strada Odobești, din Sectorul 3 al Capitalei. La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau violent, iar fumul dens ieșea din locuință. Până la momentul transmiterii acestei știri, nu au fost raportate victime.

În momentul de față incendiul este localizat a mai anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, pe strada Odobeşti, sectorul 3, Bucureşti. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 10”, a mai transmis sursa citată.

La intervenție au fost mobilizate șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Pompierii au format echipe de căutare-salvare pentru verificarea apartamentelor și a spațiilor interioare din imobil.

„Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru verificarea spaţiilor interioare. 45 de persoane s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri”, a precizat ISU București-Ilfov.

Potrivit reprezentanților ISU, până în prezent nu au fost identificate victime.

Editor : Ana Petrescu