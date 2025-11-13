Live TV

O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din capitală. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei. Foto: Poliția Română

O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Copilul a intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitat. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani”, a transmis, joi seară, Poliţia Capitalei, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

Editor : Liviu Cojan

