Incident grav în Timiș. Un băiat de 13 ani a fost rănit după ce o poartă de fotbal a căzut peste el

Un adolescent de 13 ani din localitatea Cenad, județul Timiș, a ajuns în stare gravă la spital după ce o poartă de fotbal a căzut peste el. Băiatul se afla pe terenul de fotbal și se juca pe structura metalică, când aceasta s-a desprins și l-a lovit în cap. Tânărul este, acum, în stare stabilă. Polițiștii au deschis dosar penal.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, 14 martie, în jurul orei 19:15, pe terenul de fotbal din localitatea Cenad. Copilul era agăţat de poarta metalică de pe terenul de fotbal, când aceasta s-a prăbușit peste el și l-a lovit la cap.

Tatăl copilului a fost martor la incident și a apelat imediat 112. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat băiatului de 13 ani primul ajutor și l-a transportat de urgență la Spitalul Județean Timișoara. Tânărul a fost operat pe secția de neurochirurgie, iar acum, potrvit medicilor, este în stare stabilă.

„Din primele verificări, s-a stabilit că băiatul s-ar fi jucat pe bara porţii de fotbal, aceasta desprinzându-se şi lovindu-l în zona capului”, sunt concuziile poliţiştilor, potrivit News.ro

Totodată, poliţiştii au deschis, în urma incidentului, un dosar penal care vizează infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

