Live TV

Platforma Snapchat, sub ancheta UE: suspiciuni de grooming și conținut ilegal

Data publicării:
Platforma Snapchat, sub ancheta UE: suspiciuni de grooming și conținut ilegal.

Platforma Snapchat a intrat în vizorul Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a deschis o anchetă privind modul în care rețeaua de socializare respectă regulile de protecție a copiilor. Investigația vizează suspiciuni că platforma nu reușește să împiedice accesul minorilor și îi expune la riscuri grave, inclusiv tentative de grooming și conținut ilegal, potrivit DPA și Agerpres.

Ancheta vizează evaluarea suspiciunilor conform cărora compania nu a reuşit să împiedice copiii mici să utilizeze platforma, expunând minorii la o multitudine de riscuri, inclusiv tentative de cyber-grooming şi recrutare pentru activităţi infracţionale, a precizat Comisia Europeană, într-un comunicat publicat joi.

„De la grooming şi expunerea la produse ilegale până la setările contului care subminează siguranţa minorilor, Snapchat pare să fi trecut cu vederea faptul că Legea privind serviciile digitale impune standarde ridicate de siguranţă pentru toţi utilizatorii”, a declarat vicepreşedinta CE, Henna Virkkunen.

„Prin această investigaţie, vom examina îndeaproape respectarea legislaţiei noastre”, a spus ea.

Conform CE, investigaţia va acoperi cinci domenii.

Acestea includ dacă Snapchat aplică vârsta minimă auto-stabilită, care le impune utilizatorilor să aibă cel puţin 13 ani, măsurile de protejare a minorilor de a fi contactaţi de utilizatori cu intenţii dăunătoare, setările implicite de confidenţialitate, presupusa diseminare de conţinut care promovează vânzarea de produse ilegale şi instrumentul Snapchat de raportare a conţinutului ilegal.

UE acuză patru platforme pentru adulți că nu au reușit să împiedice accesul copiilor la conținutul lor

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Dezvăluiri din interior despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Am comunicat mai greu”. Familia...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Pentagonul rupe o tradiție de zeci de ani. O decizie a SUA legată de România amplifică îngrijorările țărilor...
Adevărul
„Suntem o adunătură de idioți”: verdictul dur al unui expert american în geopolitică despre războiul pe care...
Playtech
Detaliul neașteptat din videoclipul cu Melania Trump și robotul AI care a atras imediat atenția și...
Digi FM
Cristina Cioran, declarații despre provocarea de a-și crește copiii singură: „Totul este o luptă!” Alex...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh. Povestea cetății mutate pe Dunăre după construcția...
Newsweek
Calendarul plății pensiilor dat peste cap. Ajutoarele de 500 lei la pensie, virate cu 30 zile întîrziere
Digi FM
„Am trăit cu dureri și am ajuns în scaun cu rotile!” Povestea unei femei care a fost la un pas de moarte din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Noapte de coșmar pentru o familie din SUA. „Fiare necunoscute” au atacat casa și au lăsat urme de gheare pe...
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”