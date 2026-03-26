Platforma Snapchat, sub ancheta UE: suspiciuni de grooming și conținut ilegal

Platforma Snapchat a intrat în vizorul Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a deschis o anchetă privind modul în care rețeaua de socializare respectă regulile de protecție a copiilor. Investigația vizează suspiciuni că platforma nu reușește să împiedice accesul minorilor și îi expune la riscuri grave, inclusiv tentative de grooming și conținut ilegal, potrivit DPA și Agerpres.

Ancheta vizează evaluarea suspiciunilor conform cărora compania nu a reuşit să împiedice copiii mici să utilizeze platforma, expunând minorii la o multitudine de riscuri, inclusiv tentative de cyber-grooming şi recrutare pentru activităţi infracţionale, a precizat Comisia Europeană, într-un comunicat publicat joi.

„De la grooming şi expunerea la produse ilegale până la setările contului care subminează siguranţa minorilor, Snapchat pare să fi trecut cu vederea faptul că Legea privind serviciile digitale impune standarde ridicate de siguranţă pentru toţi utilizatorii”, a declarat vicepreşedinta CE, Henna Virkkunen.

„Prin această investigaţie, vom examina îndeaproape respectarea legislaţiei noastre”, a spus ea.

Conform CE, investigaţia va acoperi cinci domenii.

Acestea includ dacă Snapchat aplică vârsta minimă auto-stabilită, care le impune utilizatorilor să aibă cel puţin 13 ani, măsurile de protejare a minorilor de a fi contactaţi de utilizatori cu intenţii dăunătoare, setările implicite de confidenţialitate, presupusa diseminare de conţinut care promovează vânzarea de produse ilegale şi instrumentul Snapchat de raportare a conţinutului ilegal.

Citește și: UE acuză patru platforme pentru adulți că nu au reușit să împiedice accesul copiilor la conținutul lor

