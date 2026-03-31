Fetiță de 12 ani trimisă la cumpărături cu bani falși. Bărbatul care îi dădea bancnotele a fost reținut

O fetiță de 12 ani a fost trimisă la cumpărături, în Drobeta Turnu Severin, cu bani falși. Avea bacnote de 100 lei la care urma să primească rest. Bărbatul care i-a dat banii falși a fost reținut.

Este vorba despre un bărbat de 47 de ani, din Drobeta Turnu Severin. Acesta se folosea de o minoră de 12 ani, căreia îi oferea o bancnotă falsă zilnic, în valoare de 100 lei, și o trimitea să facă cumpărături la magazinele din cartier. Fata cumpăra produse alimentare în valoare de 10-20 lei, iar restul ajungea la bărbatul respectiv.

S-au făcut percheziții la locuința acestuia și au fost ridicate mai multe probe. Urmează ca anchetatorii să stabilească de unde proveneau banii falși. Se pare că este vorba despre o rețea, spun anchetatorii. Bărbatul a fost reținut pentru 24h, iar astăzi urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

