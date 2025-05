Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat marți, în direct la Digi24, că nu exclude o candidatură la șefia PSD: „Este o analiză de făcut”. Potrivit unor surse Digi24, numele său este vehiculat pentru această funcție, însă Simonis susține că „nu se numără” printre cei care și-au exprimat intenția de a prelua conducerea partidului. El a vorbit și despre viitorul PSD, dar și despre ce s-ar putea întâmpla cu Marcel Ciolacu, în cazul unei demisii.



Potrivit unor surse Digi24, numele lui Alfred Simonis este vehiculat pentru șefia PSD după posibila demisie a lui Marcel Ciolacu. Întrebat dacă acceptă această propunere, președintele Consiliului Județean Timiș a spus:

„Suntem în fața unei ședințe în care Marcel Ciolacu își va depune cel mai probabil demisia și în funcție de discuțiile din acea ședință care urmează în câteva ore și acolo va reieși necesitatea de înlocuire a lui Marcel Ciolacu, există mai mulți colegi care și-au manifestat intenția. Nu mă număr printre ei. Vom vedea care sunt variantele expuse pe masă și după aceea vom lua cea mai bună decizie în interesul partidului. Nu vă pot spune în acest moment direcția”.

Întrebat dacă va accepta în cazul în care i se propune, Simonis a declarat că „este o analiză de făcut”: „Pe funcțiile astea nu ți se propune, trebuie să-ți dorești în primul rând. Urmează o perioadă complicată. Sunt niște discuții cu privire la anumiți candidați care își doresc mai mult decât alții. (...) E prematur să stabilim acum cine propune pe cine, cine își dorește”.

Alfred Simonis a completat, spunând că „nu și-a făcut această analiză” pentru a prelua șefia PSD: „Sunt într-adevăr niște criterii pe care trebuie să îndeplinească viitorul președinte. Din punctul meu de vedere, parte din ele mi se potrivesc, parte nu”.

Continuând, Simonis a exemplificat care dintre criterii i se potrivesc și care nu.

„În primul rând că sunt președintele Consiliului Județean Timiș și am o treabă de dus la capăt acolo. Va fi foarte complicat de la Timișoara să fiu președintele partidului. Pe de altă parte, sunt o voce tânără din partid, dacă mă gândesc cele care se potrivesc. Am fost primul sau printre cei care au luat poziție fermă în favoarea lui Nicușor Dan (...) Suntem în punctul în care există colegi care și-au manifestat intenția de a candida pentru această funcție și se pare că își doresc aceștia mai mult decât alți”.

Întrebat dacă l-ar susține pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, să preia șefia interimară a PSD după demisia lui Marcel Ciolacu, având în vedere că au fost voci din partid care nu au fost de acord cu acest lucru, Alfred Simonis a spus că îl va susține pe acesta „în măsura în care va candida pentru această poziție”.

Despre viitorul lui Marcel Ciolacu

Conform unor surse Digi24, Marcel Ciolacu și-ar negocia funcția de președinte al Camerei Deputaților. Despre ce se va întâmpla cu acesta după ce va pleca de la șefia PSD, Simonis a declarat:

„Nu cred. Nu exclud această posibilitate. Deci Camera Deputaților are un președinte. Nu suntem în situația în care se poate vota, schimba repede sau ușor”. „Aici nu se pune pe partide. Se pune pe voturi în Parlament. Configurația parlamentară când am ales președintele Camerei era una, acuma este alta. Nu avem garanția că se poate schimba un președinte”.

„Cred că e mai puțin important ce face Marcel Ciolacu după ce își de demisia de la conducerea partidului. Marcel Ciolacu are un loc bine meritat în PSD. Am câștigat două-trei ture de alegeri cu domnia sa președinte. Este cel mai longeviv președinte pe care l-a avut PSD-ul. A făcut foarte multe lucruri bune pentru partid. A și pierdut alegeri, așa e și în democrație, uneori câștigi, alteori piezi. Nu trebuie nimeni să judece aspru. Mandatul domniei sale are un loc bine meritat în partid”, a mai adăugat el.

„Un curent în partid”

Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, între alții, spunea că ar trebui să facă un pas în spate toată conducerea PSD, având în vedere eșecurile succesive din ultimele luni. Întrebat dacă ar trebui să facă un pas în spate toată conducerea PSD, Alfred Simonis a declarat că „e un curent în partid care cere într-adevăr o față nouă sau fețe noi la conducerea partidului”.

„Urmează niște negocieri foarte dure pentru intrarea în guvernare sau pentru susținerea unui guvern cu oameni experimentați politici: Nicușor Dan, președintele ales, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz, care vor face parte din viitoare echipă de negociere a viitorului guvern. Cred că trebuie să mergem totuși și noi pregătiți la această negociere, cu garnitură de oameni care au mai trecut prin așa ceva. (...)”, a mai declarat el.

Alfred Simonis spune că „nu e bine să mergem cu niște oameni care doar dau bine în poză și nu avem capacitatea să negociem cu ei în folosul țării și în folosul partidului”.

PSD, în opoziție sau la guvernare?

„Cred că orice negociere cu Partidul Social Democrat trebuie să plece de la un guvern în jurul Partidul Social Democrat. Am avut alegeri prezidențiale acum două zile, au fost câștigate detașat de către Nicușor Dan. Are legitimitatea de a discuta cu partidele pro-europene un guvern, dar am avut și alegeri parlamentare pe care PSD-ul le-a câștigat nu i se poate impune un scenariu de tip îl pune premier pe Bolojan, facem un guvern în jurul PNL și USR și obligăm și PSD-ul să vină, că nu funcționează așa un”, a mai spus acesta.

Alfred Simonis a declarat că, în opinia sa,un guvern din care să facă parte PSD, PNL, USR, UDMR și eventual și minoritățile „și menținerea extremiștilor dumnealor în opoziție este cel mai prost scenariu pentru România pe termen mediu de acum înainte”.

Întrebat care este curentul în PSD, dacă rămâne în opoziție sau intră la guvernare, acesta a spus că „în acest moment curentul este acela de nevoie de a alege un președinte la partid și noua echipă de conducere va trebui să discute cu colegii și să-și ia un mandat în sensul acesta”.

Acesta mai spune că „în acest moment, având în vedere că am trecut de alegeri, putem să ne gândim mai mult la interesele țării decât la interesele politice ale unui partid sau ale altuia” și crede „că decizia trebuie luată în concordanță cu nevoia României de stabilitate”.

