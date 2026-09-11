Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a exclus o guvernare PSD-AUR până la alegerile din 2028, dar vorbește despre „majorități în Parlament”. El a explicat la Digi24 care ar putea fi motivele pentru care parlamentari de la AUR ar putea vota un guvern social democrat.

„Nu va exista acum o guvernare, cel puțin în acești ani care au mai rămas până în 2028, nu cred că va exista vreo guvernare PSD-AUR”, a spus Dîncu.

Legat de colaborarea dintre cele două partide pe unele proiecte în Parlament, social-democratul a spus: „Este o formă prin care se arată într-un fel sau altul că se pot face majorități în Parlament, care nu sunt majorități de guvernare. Că noi nu vrem AUR la guvernare. Asta este marea linie roșie trasă de toate partidele din România față de AUR”.

Dîncu crede că, dacă președintele Nicușor Dan ar fi acceptat un guvern PSD trecut în Parlament cu voturile AUR, „probabil că am fi avut un guvern până acum”.

„Nu poți să duci AUR la guvernare în momentul ăsta, pentru că încă ei au niște probleme legate de propriile declarații, de propriul program politic. Ar trebui să arate câteva lucruri care îi diferențiază de, să zicem, zona democratică”, a mai spus Dîncu.

Unii lideri ai AUR au spus că vor să înceapă negocierile cu PSD pentru susținerea unui guvern, în timp ce alți lideri ai formațiunii neagă. Pe de altă parte, au existat momente în care cele două partide s-au înțeles pe votul asupra unor proiecte legislative. Întrebat ce așteaptă PSD de la AUR, Dîncu a spus: „PSD a făcut la Sinaia o ofertă adresată cadrului politic. Nu prea am văzut că s-a chinuit cineva să spună ce erau acele 10 priorități. A propus un program pe care pot să-l voteze și alți membri din alte partide, inclusiv membrii PNL din Parlament sau USR, să zicem. dacă exagerăm foarte tare, pe baza unor priorități. Nu pe baza partidelor, nu pe baza oamenilor, ci pe ceea ce ar trebui făcut”.

„În cazul în care președintele îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, atunci vom găsi o majoritate. Și ar putea să fie și, probabil, voturi de la AUR, nu într-o manieră neapărat organizată, dar ar putea să fie voturi. Așa văd eu de la Bruxelles, n-am negociat niciodată cu AUR și nu știu exact situația”, a precizat el.

Întrebat de ce ar vota parlamentarii AUR un guvern PSD, în condițiile în care formațiunea cere alegeri anticipate, europarlamentarul a spus: „Pentru că nu e sigur că se ajunge la anticipate. Și pentru că un parlamentar care are o cunoaștere a socialului știe că, până la urmă, toată lumea pierde dintr-o criză. Într-o criză se pierde încrederea în toți politicienii, încrederea în parlamentari, în partide”.

„Ar putea să aibă chiar ideea că îi împing pe PSD la guvernare, PSD pierde și mai mult fiind la guvernare, că la început asta s-a spus, că îi lăsăm pe PSD să conducă, spunea și Bolojan la început. Și asta îi consolidează pe ei în opoziție. Și asta poate fi un motiv pentru un parlamentar AUR să voteze acest lucru”, a mai spus Dîncu.

Editor : M.B.