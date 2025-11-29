Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, atrage atenţia, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „În fața ta”, difuzată sâmbătă de Digi24, asupra faptului că o recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea drept teritoriu aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, cu posibile efecte asupra siguranţei operaţiunilor de exploatare offshore.

Cristian Diaconescu a vorbit despre posibilele efectele ale unei recunoaşteri de facto privind apartenenţa Crimeei, el arătând că ar exista probleme inclusiv în ceea ce priveşte exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi din Marea Neagră.

„Dacă ar apărea, să spunem, o recunoaştere de facto - nu prea se înţelege ce înseamnă recunoaşterea e facto şi nu de jure - a apartenenţei Crimeei la Federaţia Rusă, practic ar putea fi pusă în discuţie şi întreaga procedură de delimitare a spaţiilor maritime în Marea Neagră. Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă”, a afirmat Cristian Diaconescu.

Acesta a subliniat că nu se ştie care ar fi perspectiva Rusiei cu privire la operaţiunile economice ale României din Marea Neagră.

„Vedem ce se întâmplă în aceste zile din punct de vedere convenţional, drone etc. Haideţi să ne amintim faptul că în 2027, sperăm, platformele Neptun Deep şi platformele continentale vor începe exploatarea. Dacă hidrocarburile vor reuşi să fie folosite de noi, împreună cu norvegienii cred că acoperim cea mai mare parte a necesarului european. (...) În condiţiile în care teoretic, fără niciun fel de altă nuanţare, discutăm de un tip de pace în Marea Neagră, deci flota rusă va reveni la Sevastopol, nimeni nu-i va putea ataca pentru că, nu-i aşa, există un anumit tip de acord reciproc, iar ei vor putea face ceea ce vor dori”, atrage atenţia fostul ministru.

Citește și De ce a întrerupt Cristian Diaconescu colaborarea cu Nicușor Dan: „A fost o perioadă extrem de complicată”

Editor : C.A.