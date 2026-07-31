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PSD: Statul va avea prioritate la cumpărarea gazelor din Neptun Deep. Parlamentul a votat și măsuri pentru încălzirea locuințelor

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Sursă foto: Inquam Photos
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Din articol
Guvernul, autorizat să cumpere cu prioritate gaze din Neptun Deep PSD: Nu vor fi interzise centralele de apartament și nici sobele Ajutoare pentru fermieri și măsuri pentru Romatsa și CNAIR

PSD anunță că Parlamentul a adoptat vineri mai multe măsuri pe care, în opinia formațiunii, un guvern demis nu le mai putea promova. Printre acestea se numără autorizarea Executivului să cumpere cu prioritate gaze din perimetrul Neptun Deep, eliminarea obligației de înlocuire a sobelor și menținerea posibilității de utilizare a centralelor de apartament.

Într-un comunicat de pres[, PSD afirmă că Parlamentul a intervenit pentru a depăși blocajul instituțional.

„PSD a rezolvat astăzi în Parlament mai multe probleme majore de ordin executiv, care nu mai pot fi abordate de un guvern demis, cu atribuţii limitate. Parlamentarii PSD au iniţiat şi au votat mai multe măsuri importante pentru sectorul energetic, pentru fermieri şi în domeniul transporturilor. Preluarea la nivel parlamentar a acestor măsuri executive a fost necesară pentru depăşirea blocajului guvernamental întreţinut de prim-ministrul demis, Ilie Bolojan”, precizeaz[ comunicatul formațiunii.

Guvernul, autorizat să cumpere cu prioritate gaze din Neptun Deep

Social-democrații anunță că Parlamentul a autorizat Guvernul să își exercite dreptul de preempțiune pentru achiziția gazelor naturale ce vor fi extrase din perimetrul Neptun Deep de către OMV Petrom, în următorii șapte ani.

Potrivit PSD, măsura se bazează pe modificările aduse Legii Offshore în anul 2022.

„De asemenea, pentru prima oară statul român îşi exercită dreptul prioritar la achiziţia gazelor naturale extrase din Marea Neagră, în baza unei reglementări introduse de PSD, în anul 2022, prin amendarea Legii Offshore”, susține partidul.

Formațiunea afirmă că, în lipsa acestei inițiative, întreaga producție ar fi putut fi exportată.

„Fără această iniţiativă PSD, astăzi toate aceste resurse ar fi fost vândute în totalitate la export, iar România ar fi rămas expusă în plină criză energetică”, transmit social-democrații.

PSD: Nu vor fi interzise centralele de apartament și nici sobele

PSD mai susține că au fost eliminate constrângerile privind sursele de încălzire pentru consumatorii casnici.

„Nu va fi obligatorie înlocuirea sobelor, nu se vor interzice centralele de apartament, iar lemnul de foc va putea fi utilizat în continuare de cele 3,5 milioane de gospodării care depind de această sursă de energie. Prin reglementările promovate de parlamentarii PSD, România îndeplineşte jalonul aferent din PNRR şi va putea încasa 1 miliard de euro din banii europeni”, precizează formațiunea.

Ajutoare pentru fermieri și măsuri pentru Romatsa și CNAIR

PSD afirmă că Parlamentul a adoptat și scheme de sprijin pentru crescătorii de animale.

„Parlamentarii PSD au votat în favoarea crescătorilor de suine şi bovine, adoptând scheme de ajutor de stat de aproximativ 70 de milioane de euro”, se arată în comunicat.

Totodată, partidul susține că au fost adoptate măsuri pentru asigurarea funcționării Romatsa și pentru finanțarea infrastructurii rutiere.

„Tot cu votul PSD a fost salvată situaţia operatorului de trafic aerian Romatsa. Parlamentul a adoptat un mecanism care va asigura finanţarea cheltuielilor de funcţionare, astfel încât compania să nu pună lacătul pe uşă, iar avioanele să poată funcţiona conform programului obişnuit. Nu în ultimul rând, parlamentarii PSD au iniţiat şi au votat un amendament care va direcţiona către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere toţi banii încasaţi din rovignetă şi din noua taxă Toll.ro, percepută autovehiculelor care transportă marfă. Astfel, CNAIR va dispune de resursele financiare necesare pentru întreţinerea reţelei naţionale rutiere şi în special a drumurilor de mare viteză care s-au dezvoltat substanţial în ultimii 5 ani”, mai transmite PSD.

Editor : Ana Petrescu

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