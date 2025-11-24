Live TV

George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „E jaf cu acte în regulă. Asta înseamnă să fii Bolojan”

Data actualizării: Data publicării:
Liderul AUR, George Simion. Foto: Inquam Photos / George Călin

George Simion lansează un atac dur la adresa coaliției de guvernare, acuzând-o că împovărează românii cu noi taxe pe proprietate după ce a crescut deja costurile materialelor de construcție. Liderul AUR susține că măsurile reprezintă un „jaf fiscal” și îi indică pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu drept responsabili.

Președintele AUR, George Simion, prezent luni seară la conferința județeană AUR Olt, a lansat un val de critici la adresa actualei coaliții de guvernare, care a hotărât majorarea taxelor pentru agricultori și proprietari de la 1 ianuarie, relatează News.ro.

Impozit pe magazii, 50% din impozitul pe clădiri. Impozit pe solarii, pentru că mergea foarte bine agricultura, exact ce era nevoie. Impozit pe pătule, impozit pe cana de apă (...) Atâta știu ei să facă.

„Este ultimul lor gest de disperare și trebuie noi, ca ultimă speranță a poporului român, să ne opunem împotriva acestor impozite hoțești”, a declarat George Simion.

Liderul AUR acuză Guvernul Bolojan de impozite suplimentare absurde.

Să mărești taxa asta pe proprietate după ce ai taxat deja fiecare material de construcție cu TVA, după ce ai taxarea cea mai mare la nivel de salariu mediu pe muncă din toate țările Europei, după ce ai facturile la energie cele mai mari și ai prețul la pompă mai scump decât în Suedia sau decât în Spania, după ce ai impozite mărite pe dividende și pe profit, asta înseamnă, de fapt, să fii Bolojan. Asta înseamnă să fii Grindeanu.

George Simion susține că Executivul nu are dreptul să impoziteze românii pentru proprietățile lor.

„De ce să taxeze ei proprietatea? Pentru că poporul român și-a făcut casele singur. Cu lopata, cu cărămida cărată cu spatele sau cu roaba, cu datorii la bancă și cu multe sacrificii personale și cu multă sudoare. Statul n-a contribuit cu nimic. Nici cu teren gratis, nici cu materiale, nici cu consultanță, n-a făcut nimic, nici autoritățile locale, nici autoritățile centrale”, a adăugat el.

George Simion afirmă că intenția Guvernului de a majora impozitele este „jaf cu acte în regulă”.

A îngreunat cu autorizații peste autorizații și instituții peste instituții. Și acum să vii tu să ceri bani pe ceva ce omul și-a făcut singur, asta nu e taxare, asta e jaf cu acte în regulă. Și jaful ăsta trebuie să înceteze cât mai curând, cât mai suntem și noi pe aici.

AUR a contestat la CCR legea care stabilește măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și modifică și completează acte normative.

Această lege vizează majorarea unor taxe și impozite pe locuințe, terenuri, mașini și dividende, precum și a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor.

Legea a mai fost contestată o dată, iar judecătorii au declarat neconstituțională doar prevederea privind testul poligraf.

Marți, plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar în 20 noiembrie a fost trimisă președintelui la promulgare.

Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat inițial termen pentru 21 ianuarie. Guvernul a anunțat că a solicitat CCR preschimbarea termenului, iar joi seară, CCR a anunțat că a preschimbat termenul pentru 10 decembrie 2025.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
1
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
2
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
Folder, judge's hammer on table
3
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
5
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani-lei
Tánczos Barna, despre impozitul de 1% pe cifra de afaceri: „Trebuie anulat”. Cu ce ar putea fi înlocuit: variante discutate în Guvern
bolojan francezul (1)
Ilie Bolojan și Gerald Darmanin au discutat despre modernizarea justiției, combaterea criminalității și securitatea Flancului Estic
cati-magistrati-au-plecat-din-sistem-pentru-a-si-salva-pensiile-speciale-2
Săptămână decisivă pentru reforma care taie pensiile magistraților. România riscă să piardă 230 milioane de euro din PNRR
ludovic orban in studioul digi24
Ludovic Orban, avertisment pentru Ilie Bolojan: „Eu aș fi îngrijorat”. Ce spune despre relația președintelui țării cu PSD și premierul
profesorul de economie Cristian Păun
Cristian Păun, profesor de economie: „Am ales cel mai prost moment să creștem taxele. Evaziunea va continua să crească”
Recomandările redacţiei
FED INVITAT VICEPREMIER REDACTIE ORA 21 241125_28009
Tanczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu, despre lipsa de transparență privind ajutorul pentru...
ID323157_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, despre inițiativa strategică...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre efectele majorării TVA: „Se vor ameliora în...
Ultimele știri
Vladimir Putin începe marți o vizită de trei zile în Kîrgîzstan
Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea războiului: „Ideea este total şi complet eronată”
Ministerul Finanţelor neagă faptul că încasările din TVA au scăzut, în ciuda creşterii taxelor. „Luna august are activitate redusă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost...
Adevărul
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia...
Playtech
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu