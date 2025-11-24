George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „E jaf cu acte în regulă. Asta înseamnă să fii Bolojan”

George Simion lansează un atac dur la adresa coaliției de guvernare, acuzând-o că împovărează românii cu noi taxe pe proprietate după ce a crescut deja costurile materialelor de construcție. Liderul AUR susține că măsurile reprezintă un „jaf fiscal” și îi indică pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu drept responsabili.

Președintele AUR, George Simion, prezent luni seară la conferința județeană AUR Olt, a lansat un val de critici la adresa actualei coaliții de guvernare, care a hotărât majorarea taxelor pentru agricultori și proprietari de la 1 ianuarie, relatează News.ro.

Impozit pe magazii, 50% din impozitul pe clădiri. Impozit pe solarii, pentru că mergea foarte bine agricultura, exact ce era nevoie. Impozit pe pătule, impozit pe cana de apă (...) Atâta știu ei să facă.

„Este ultimul lor gest de disperare și trebuie noi, ca ultimă speranță a poporului român, să ne opunem împotriva acestor impozite hoțești”, a declarat George Simion.

Liderul AUR acuză Guvernul Bolojan de impozite suplimentare absurde.

Să mărești taxa asta pe proprietate după ce ai taxat deja fiecare material de construcție cu TVA, după ce ai taxarea cea mai mare la nivel de salariu mediu pe muncă din toate țările Europei, după ce ai facturile la energie cele mai mari și ai prețul la pompă mai scump decât în Suedia sau decât în Spania, după ce ai impozite mărite pe dividende și pe profit, asta înseamnă, de fapt, să fii Bolojan. Asta înseamnă să fii Grindeanu.

George Simion susține că Executivul nu are dreptul să impoziteze românii pentru proprietățile lor.

„De ce să taxeze ei proprietatea? Pentru că poporul român și-a făcut casele singur. Cu lopata, cu cărămida cărată cu spatele sau cu roaba, cu datorii la bancă și cu multe sacrificii personale și cu multă sudoare. Statul n-a contribuit cu nimic. Nici cu teren gratis, nici cu materiale, nici cu consultanță, n-a făcut nimic, nici autoritățile locale, nici autoritățile centrale”, a adăugat el.

George Simion afirmă că intenția Guvernului de a majora impozitele este „jaf cu acte în regulă”.

A îngreunat cu autorizații peste autorizații și instituții peste instituții. Și acum să vii tu să ceri bani pe ceva ce omul și-a făcut singur, asta nu e taxare, asta e jaf cu acte în regulă. Și jaful ăsta trebuie să înceteze cât mai curând, cât mai suntem și noi pe aici.

AUR a contestat la CCR legea care stabilește măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și modifică și completează acte normative.

Această lege vizează majorarea unor taxe și impozite pe locuințe, terenuri, mașini și dividende, precum și a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor.

Legea a mai fost contestată o dată, iar judecătorii au declarat neconstituțională doar prevederea privind testul poligraf.

Marți, plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar în 20 noiembrie a fost trimisă președintelui la promulgare.

Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat inițial termen pentru 21 ianuarie. Guvernul a anunțat că a solicitat CCR preschimbarea termenului, iar joi seară, CCR a anunțat că a preschimbat termenul pentru 10 decembrie 2025.

