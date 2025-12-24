Live TV

Irineu Darău, după prima zi la Ministerul Economiei: Multe ore de discuţii, analize şi decizii

Data publicării:
Irineu Darău
Foto: Irineu Darău/ Facebook

Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, anunţă că în prima zi plină pe care a avutr-o în instituţie a avut multe ore de discuţii, analize şi decizii operaţionale. El a mai spus că a trecut prin toate birourile pentru a-i cunoaşte pe oamenii din minister.

„Am ajuns şi la finalul acestei prime zile pline, după multe ore de discuţii, analize şi decizii operaţionale. Am trecut prin toate birourile şi am cunoscut zeci de angajaţi care fac treabă în Minister şi pe ajutorul cărora contez”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, noul ministru al economiei.

Irinel Darău a menţionat că se bazează pe forţa echipei şi pe munca profesioniştilor.

„Sunt aici să întreţin un cadru bazat pe corectitudine, motivare şi performanţe, care să ducă la rezultatele aşteptate de oameni de la noi. Le urez colegilor din Minister şi cetăţenilor pentru care muncim să petreacă Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului cu pace şi bucurii, alături de cei dragi”, a mai transmis ministrul, potrivit News.ro.

Darău, propunerea USR pentru Ministerul Economiei, a depus, marţi, jurământul. Postul de ministru a rămas vacant după ce Radu Miruţă a fost numit la Ministerul Apărării, de unde anterior Ionuţ Moşteanu a demisionat din cauza scandalului legat de neconcordanţele din CV-ul său.

