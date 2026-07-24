Conducerea Romarm susține că va sprijini orice acțiune legală care urmărește consolidarea și relansarea industriei de apărare, printr-o reformă profundă a sectorului de stat, și avertizează că procesul de devalizare a filialelor companiei va continua dacă Ministerul Economiei nu inițiază măsurile necesare și nu aprobă soluțiile propuse de societate încă din luna aprilie. Reacția companiei vine după ce trei directori din companii de stat din industria de armament au fost reținuți de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită.

În acest context, Romarm susține că problemele din filialele sale sunt cunoscute de mai mult timp și au fost semnalate în repetate rânduri Ministerului Economiei, însă măsurile propuse pentru remedierea lor au rămas fără răspuns.

Directorul general al companiei, Răzvan Pîrcălăbescu, a transmis, într-un comunicat, că planul de reformă a fost elaborat de conducerea Romarm, discutat cu partenerii instituționali, aprobat de Consiliul de Administrație și transmis Ministerului Economiei pentru aprobarea finală, însă până în prezent instituția nu a luat nicio decizie.

„Posibile soluţii au fost creionate de conducerea Romarm, discutate şi agreate cu partenerii instituţionali (Guvern şi Administraţia Prezidenţială), aprobate de Consiliul de Administraţie al companiei şi avansate pentru aprobarea finală către MEDAT, încă din luna aprilie 2026. Până în prezent, Ministerul Economiei nu a luat nicio decizie şi nici nu ştim dacă va lua. Nivelul de degradare al activelor, decalajul tehnologic şi devalizarea secţiilor de producţie sunt realităţi pe care ministerul trebuie să le recunoască şi pentru care trebuie să ofere toate instrumentele şi sprijinul conducerii companiei pentru a le rezolva, astfel încât Romarm să aibă atribuţii şi responsabilităţi la nivelul întregului proces de producţie şi să nu fie ţinut ca un simplu „dispecer””, a spus directorul general al companiei.

Într-o reacție pentru G4Media, Răzvan Pîrcălăbescu a declarat că nu a fost informat cu privire la acțiunea procurorilor DNA.

Conducerea Romarm: „Procesul de devalizare va continua în filiale”

Reprezentanții companiei afirmă că susțin orice acțiune legală care are ca scop consolidarea industriei naționale de apărare, însă avertizează că lipsa unor măsuri rapide va permite continuarea degradării filialelor.

„Conducerea Romarm va sprijini orice acţiune legală care urmăreşte consolidarea şi relansarea industriei de apărare, printr-o reformă profundă a sectorului de stat. După cum am anunţat şi în ultimul comunicat de presă, conducerea Romarm se teme că procesul de devalizare va continua în filiale dacă ministerul de resort nu iniţiază demersurile necesare relansării industriei de apărare. Asigurăm toţi partenerii că activitatea operaţională legitimă şi contractele în derulare nu sunt afectate”, a declarat Pîrcălăbescu.

Compania amintește că a avertizat și anterior că, fără o reformă structurală și o nouă viziune de business, Romarm nu se poate dezvolta în actualul cadru de funcționare și riscă să își piardă competitivitatea.

Irineu Darău: „Dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, trebuie să plătească”

Întrebat despre ancheta DNA, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat că instituțiile statului trebuie să își facă datoria și că orice faptă de corupție trebuie sancționată.

„Știu din informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr, că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu: în România sper într-un stat de drept și oricine face lucruri nelegale să plătească. Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv, iar, încă o dată, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică fapte de corupție, să-i pedepsească. Industria de apărare este un subiect extrem de sensibil și sunt convins că pentru unii reprezintă și o tentație. Un stat român puternic trebuie să identifice pe oricine face lucruri necurate în acest domeniu. Nu este în atribuția unui minister, ci a procurorilor. Noi nu putem interfera și nu am cum să cunosc detaliile”, a spus ministrul.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA i-au reținut pe directorul Uzinei de Armament București, Mihai Rafiu, pe directorul Uzinei Mecanice Plopeni, Alexandru Tiberiu Pîrvu, pe directorul comercial al aceleiași uzine, Liliana Sorescu, precum și pe un reprezentant al unor firme private.

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Editor : A.D.