„Grindeanu minte mult şi amestecă foarte mult subiectele”. Ce îi reproșează Irineu Darău președintelui PSD

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (USR), îl acuză pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, că „minte mult şi amestecă subiectele”. În plus, ar fi prezentat o „soluţie salvatoare a PSD”, care nu este altceva decât un proiect depus de ani de zile de USR în Parlament, dar care a fost „uitat în sertare”.

„Domnul Grindeanu minte mult şi amestecă foarte mult subiectele. Vedeţi, e greu să înţelegi şi dânsul se bâlbâia, probabil încurcându-se în propriile minciuni”, a declarat, luni seară, la B1 TV, Irineu Darău.

Acesta s-a referit la strategia referitoare la conservarea biodiversităţii.

„În primul rând, strategia pe biodiversitate a Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Este obligaţie europeană, este o chestiune esenţială nu doar pentru natură, ci şi pentru viitorul nostru şi pentru un miliard de euro. A fost o propunere în guvern, după care, tot la ameninţările PSD-ului (…) a înţeles şi domnul premier Bolojan şi doamna ministră Diana Buzoianu să depunem în Parlament această iniţiativă cu acest ceas care ticăie. Într-o lună trebuie aprobată”, a declarat Irineu Darău, după ce liderul PSD a afirmat, luni, că Legea privind strategia pentru conservarea biodiversităţii, jalon în PNRR, riscă să blocheze construcţia de autostrăzi şi de capacităţi de producţie a energiei.

În ceea ce priveşte producţia de energie, Darău a subliniat că „USR n-a avut niciodată Ministerul Energiei”.

„Am fost puţin la guvernare în general, dar n-am avut niciodată Ministerul Energiei. Au fost perioade din ultimii ani ai României în care PSD era la putere, în care s-a diminuat capacitatea de producţie energetică, după cum nu s-a mărit sau nu s-au creat capacităţi de stocare energetică. Responsabilitatea aşa se vede. Multianual. Noi să ştiţi că am auzit marota asta în Parlament de nu ştiu câte ori că mediul se contrazice cu energia şi că USR nu ştiu ce ar distruge. Este pură propagandă”, a mai declarat Darău.

Acesta îl acuză pe Sorin Grindeanu că a prezentat ca o soluţie salvatoare a PSD o propunere legislativă depusă de ani de zile de USR în Parlament.

„Aţi văzut azi când a ieşit Grindeanu în conferinţă, a ieşit cu o soluţie salvatoare a PSD-ului, pentru că aşa fac ei, în fiecare săptămână încearcă să pozeze în salvatori. O soluţie care era depusă de Radu Miruţă şi de USR încă de acum câţiva ani în Parlament, îngropată în sertar. Grindeanu a descoperit apa caldă”, a mai declarat ministrul USR al Economiei.

Acesta a adăugat că „se vorbeşte de nişte centrale care nu s-au finalizat, unele de zeci de ani, dar nu vine domnul Grindeanu cu calculele care să arate că ne-ar şi salva acele centrale, dincolo de impactul faţă de mediu”.

„Pe noi ne-ar fi salvat în primul şi în primul rând capacitatea a stocare, care nu s-a creat în România. Şi ne-ar fi salvat o creştere de capacităţilor de producţie”, a mai declarat Darău.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că parlamentarii formaţiunii vor depune un proiect de lege care să prevadă că autorităţile nu vor mai putea închide capacităţi de producţie în sectorul energetic decât dacă există noi capacităţi care să suplinească energia pe care cele închise o produceau.

El i-a cerut public premierului interimar Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles pentru a negocia cu Comisia Europeană.

Editor : Sebastian Eduard