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„Cea mai mare sancțiune aplicată unui ministru de către AMEPIP”. Irineu Darău: „Nici măcar nu eram în funcție”

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Irineu Darău. Inquam Photos /Virgil Simonescu
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Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat, joi seară, că a fost amendat cu aproximativ 105.000 de lei de către AMEPIP, autoritatea care supraveghează guvernanţa corporativă a companiilor de stat, pentru întârzieri în selectarea administratorilor la cinci companii. El afirmă, însă, că a preluat aceste întârzieri odată cu preluarea mandatului, în unele cazuri fiind vorba de întârzieri de doi ani de zile. „Mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru”, a transmis Darău, anunţând că a contestat sancţiunea.

„AMEPIP - autoritatea care supraveghează guvernanţa corporativă a companiilor de stat şi verifică respectarea regulilor privind selecţia administratorilor - mi-a aplicat o amendă de 104.832 de lei, cea mai mare sancţiune aplicată până acum unui ministru. Am contestat această amendă în instanţă. Nu o fac pentru că un ministru ar trebui să fie deasupra legii, ci din contră! Cred că legea trebuie respectată de toată lumea. Mai ales instituţiile care o aplică nu au voie să îşi bată joc de proceduri, de litera legii şi de interpretarea ei”, a scris, joi seară, pe Facebook, Irineu Darău.

Acesta precizează că răspunderea trebuie să fie pentru propriile fapte, nu pentru întârzieri acumulate înainte să ajungi într-o funcţie.

AMEPIP susţine că nu au fost finalizate până la 31 martie procedurile de selecţie pentru administratorii a cinci companii de stat şi, pentru asta, mi-a aplicat această amendă - acuzându-mă direct şi de culpă exclusivă! Problema este că eu am devenit ministru pe 23 decembrie 2025. Până la termenul invocat de AMEPIP au trecut doar 98 de zile. În schimb, întârzierile pe care mi le impută erau deja acumulate de foarte mult timp: unele proceduri aveau întârzieri de aproape doi ani şi parcurgeau mandatele a 3-4 miniştri diferiţi. Practic, mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru”, a adăugat ministrul interimar.

Acesta contestă faptul că răspunderea şi culpa se moştenesc odată cu mandatul.

„Imediat după preluarea mandatului, am reorganizat procedurile şi am emis ordine prin care am modificat comisiile de selecţie tocmai pentru a le debloca şi pentru a introduce experţii solicitaţi chiar de AMEPIP. Comisiile şi-au reluat activitatea ca urmare a acestor măsuri. Iar aici apare adevăratul paradox. În mai multe dintre aceste proceduri, chiar AMEPIP avea obligaţii legale fără de care selecţiile nu puteau continua”, susţine ministrul interimar de la Economie.

Potrivit acestuia, AMEPIP trebuia să îşi desemneze reprezentanţii în comisii într-un termen foarte scurt.

„În unele cazuri, a întârziat peste două luni. Mai mult, chiar AMEPIP a reziliat contractul cu expertul independent obligatoriu pentru aceste proceduri. Fără acel expert, selecţiile nu puteau continua legal. Există inclusiv procese-verbale ale comisiilor care arată că întârzierile au fost provocate de amânările şi neparticiparea reprezentanţilor desemnaţi de AMEPIP”, precizează Darău.

Acesta acuză că instituţia care avea un rol esenţial în desfăşurarea procedurilor l-a sancţionat pentru blocaje pe care chiar reprezentanţii ei le-au creat.

„Una dintre cele cinci companii invocate este Romfilatelia. Numai că Ministerul Economiei nu este acţionarul direct al acestei companii, iar ministrul nu avea competenţa legală de a numi administratorii. În plus, societatea se afla într-un proces de reorganizare prin fuziune. Recunosc că mi-e greu să înţeleg logica acestei sancţiuni”, a adăugat Irineu Darău, adăugând că în alte cazuri similare, sau chiar mai grave, AMEPIP a cerut doar continuarea procedurilor, fără să aplice amenzi miniştrilor implicaţi.

„Dacă acceptăm ideea că poţi răspunde personal pentru întârzieri moştenite, atunci transmitem un mesaj periculos: nu contează ce ai făcut tu, contează doar cine este de serviciu când trebuie găsit un vinovat. Asta îi descurajează tocmai pe cei care încearcă să repare lucrurile, nu pe cei care le-au lăsat în urmă”, a adăugat ministrul.

Acesta afirmă că nu crede în coincidenţe şi susţine că „s-a urmărit în mod expres un cuantum mare, prin aplicarea tendenţioasă a unor premise care nu au nicio legătură cu realitatea”.

„Voi merge până la capăt cu contestarea acestei amenzi lovite de nulitate, de nelegalitate şi de lipsă de argumente faptice”, a concluzionat ministrul.

Editor : Ș.A.

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