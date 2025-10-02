Kelemen Hunor, despre Ilie Bolojan: E un om încăpăţânat. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, că premierul Ilie Bolojan este un om încăpăţânat şi că recunoaşte şi el asta. Liderul UDMR a mai arătat că l-a văzut pe premier că mai râde şi glumeşte, deși se întâmplă rar.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a delcarat în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, despre premierul Ilie Bolojan, că este un om încăpăţânat. „Este un om încăpăţânat, da. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede”, a spus Kelemen Hunor, potrivit News.ro.

Întrebat cum colaborează cu acesta, liderul UDMR a precizat că se acomodează treptat cu particularităţile Capitalei.

„Vine de la Oradea, unde n-a avut nevoie de prea multe consultări, că avea singur majoritate şi ceea ce a vrut el chiar aia s-a întâmplat. Se acomodează, aşa simt eu, şi mi se pare normal să fie aşa”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă l-a văzut pe premier glumind, Kelemen a spus: „Glumind, nu prea, dar l-am văzut...Râde şi el când... Glumeşte aşa, mai rar”, a mai spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că Guvernul e foarte stabil şi coaliţia e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înţeleg foarte bine, el precizând că nu trebuie nimeni să se gândească la instabilitate politică, nu e nevoie de aşa ceva în România. Liderul UDMR a menţionat că legitimitatea politică-juridică a coaliţiei nu se pune sub semnul întrebării însă legitimitatea morală, da pentru că, până acum, n-am făcut nicio reformă.

„Guvernul e foarte stabil. Coaliţia e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înţeleg foarte bine. Au un exerciţiu de trei ani, dacă nu mă înşel, de guvernare împreună. (...) Da, actorii s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că cele două partide nu se înţeleg. Sigur că mai sunt nişte discuţii, aparent chiar conflicte, dar şi ieri am văzut, pe rectificare, când ei s-au înţeles, ceea ce am spus eu, sau ce a zis Fritz, nu mai avea o importanţă foarte mare. Ne-au ascultat, au zis că aveţi dreptate, dar.. Până la urmă e treaba guvernului, dar am discutat în coaliţie”, a declarat în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM liderul UDMR Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR: „Să tai cheltuielile nu este o reformă sau să măreşti taxele”.

„Dacă noi răcim economia, creştem inflaţia, reducem consumul, acum suntem în recesiune tehnică, 0,2-0,3% creştere economică, nu e creştere, e recesiune tehnică, e foarte posibil să avem o problemă reală, anul viitor. Şi atunci eu am susţinut că investiţiile trebuie păstrate, cu orice preţ, fiindcă dacă şi firmele româneşti, care muncesc în zona de construcţii, la investiţii publice, închid poarta, disponibilizările înseamnă o povară în plus pe bugetul asigurărilor sociale, atunci vom avea o problemă. Dar, până la urmă, ei când s-au înţeles, nu mai era nicio discuţie, mai departe. Deci eu cred că nu trebuie nimeni să se gândească la instabilitate politică, nu e nevoie de aşa ceva în România”, a menţionat Kelemen Hunor.

Întrebat despre scenariul în care pică pachetul doi de reforme la CCR, Kelemen unor a menţionat că nici atunci nu există acest risc, deşi „va fi un moment greu şi va fi dificil să ieşi în faţa oamenilor”.

„Eu despre această problemă de legitimitate morală am vorbit, să spui că n-ai reuşit să rezolvi această nedreptate, care, cel puţin pentru marea majoritatea oamenilor din societatea noastră, înseamnă o nedreptate”, a completat liderul UDMR.

El a menţionat că ”atunci vom avea o problemă, un moment mai dificil, dar legitimitatea politică-juridică a coaliţiei nu se pune sub semnul întrebării”.

„Legitimitatea morală, da. Noi până acum, n-am făcut nicio reformă. Deci reformele încă n-au fost făcute. Ceva, un pic, foarte puţin la educaţie, dar şi acolo povara e pe profesori, dar asta este situaţia şi au fost simplificate un pic procedurile şi mai ales comasarea şcolilor, înseamnă mai puţină administraţie, mai puţină birocraţie, sper. Dar reformă n-am făcut. Singura reformă, să schimbi vârsta de pensionare şi să schimbi sistemul pentru magistraţii. Creşterea taxelor nu e reformă. Aia nu e. Creşterea taxelor n-a schimbat nimic”, a mai spus Kelemen Hunor.

