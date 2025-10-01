Live TV

Coaliția reia discuțiile privind tăierile din administrația locală. Decizia, amânată din cauza neînțelegerilor dintre partide

ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inquam Photos/Octav Ganea
Data alegerilor din București, încă incertă

Coaliția de guvernare reia astăzi, de la ora 14:00, discuțiile privind tăierea posturilor din administrația locală, un subiect amânat în ultimele săptămâni pe fondul neînțelegerilor dintre partide. Pe agenda ședinței se regăsește și Pachetul III de măsuri, care ar trebui să vină cu tăieri de cheltuieli și în instituțiile de la centru, iar liderii partidelor ar trebui să stabilească și data alegerilor pentru Primăria Capitalei. 

Întâlnirea liderilor Coaliției are loc chiar înaintea ședinței de Guvern, de la ora 16:00, pentru adoptarea rectificării bugetare. 

După ce au decis împărțirea banilor e la buget, pentru a continua investițiile și a putea plăti pensiile și salariile, liderii partidelor de guvernare trebuie să ia o decizie și în privința tăierilor din primării, un subiect care a reușit să tensioneze Coaliția în ultima perioadă. 

Premierul Ilie Bolojan propune disponibilizarea a 13.000 de bugetari din administrația locală, prin stabilirea unui procent de 10% din posturile ocupate care să fie tăiate, în timp ce PSD propune reducerea cheltuielilor, concomitent, de la bunuri și servicii și de la personal, dar într-un procent mai mic.

Varianta PSD:

  • Tăiere cu 5% a cheltuielilor de personal;
  • Tăiere cu 5% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile;

UDMR, în schimb propune o a treia variantă. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării ca liderii politici să nu ajungă la un acord și a vorbit despre efectele negative al amânării acestei reforme. UDMR are vrea să fie disponibilizați mai puțin angajați 7 sau 8% din administrația locală, iar în rest să fie reduse cheltuielile.

„A treia variantă este să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8% şi restul să calibrezi din cheltuieli reduse. Tot acolo vei ajunge. (…) Asta înseamnă că până la urmă se va echilibra şi se va economisi tot în jur de un miliard patru sute – un miliard cinci sute pe lună. Asta ar însemna 14, 15, 16 miliarde pe an. Acum eu spun teoretic", a afirmat liderul UDMR, Kelemen Hunor, luni seară, la Euronews România.

Pe lângă tăierile din administrația locală, Coaliția trebuie să se pună de acord și asupra Pachetului III de măsuri pe care Guvernul să își asume răspunderea în Parlament și care ar urma să vină cu reduceri de cheltuieli și în instituțiile centrale. 

Data alegerilor din București, încă incertă

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie, adică în mai puțin de două luni, susțin surse politice pentru Digi24. Potrivit acestora, o decizie finală ar trebui luată până săptămâna viitoare în Coaliție. În ce privește candidaturile, sunt mai multe scenarii pe masă: de la o candidatură comună PSD-PNL-USR, până la candidaturi separate care ar putea arunca întreaga coaliție în aer și implicit Guvernul. 

