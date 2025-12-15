Liderul UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24

Românii sunt din nou în stradă, seară de seară, pentru o justiție independentă. Coaliția șchioapătă cu reformele, iar PSD face eforturi în fiecare zi să-și facă imagine pe seama premierului Bolojan. Toate, cu un război extrem de periculos și imprevizibil la granițe, în timp ce Statele Unite au renunțat să facă pe „Fratele cel Mare” pentru Europa și pentru România. Cum va fi 2026? Liderul UDMR, Hunor Kelemen, vine să vorbească despre viziunea, temerile și speranțele sale la Jurnalul de Seară, de la ora 21:00.

Cât mai rezistă Coaliția în formula actuală? Dar Ilie Bolojan în poziția de prim-ministru? Este Nicușor Dan la înălțimea așteptărilor privind un președinte al României în aceste vremuri complicate? Mai crește TVA sau alte taxe cu care guvernul să strângă rapid banii de care are nevoie? Ce se va întâmpla cu pensiile speciale? Ale magistraților și altor privilegiați? Mediatorul politicienilor, Hunor Kelemen, va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, la Digi24.

Editor : A.D.V.