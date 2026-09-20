Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și depunerile de calcar

Urmele de apă, calcarul, grăsimea și resturile alimentare pot estompa rapid luciul unei chiuvete din inox. În cele mai multe cazuri, acestea pot fi îndepărtate cu apă caldă, detergent de vase și o lavetă moale, fără soluții costisitoare sau proceduri complicate.

Alegerea produselor potrivite este importantă nu doar pentru aspect, ci și pentru protejarea finisajului. Materialele abrazive, substanțele pe bază de clor și obiectele metalice lăsate umede pot provoca zgârieturi, decolorări sau pete maronii.

De ce se pătează chiuveta din inox

Apa dură reprezintă una dintre principalele cauze ale urmelor vizibile. După evaporare, sărurile minerale rămân pe metal și formează depuneri albicioase. Acestea apar mai frecvent dacă vasul nu este clătit și șters după utilizare.

Grăsimea, resturile alimentare și detergentul uscat pot crea o peliculă care estompează luciul. Cafeaua, ceaiul și alte lichide intens colorate riscă, de asemenea, să lase urme dacă nu sunt îndepărtate la timp.

Petele maronii nu indică întotdeauna coroziunea chiuvetei. Lâna de oțel, conservele, vasele din fontă sau alte obiecte din fier pot transfera particule microscopice pe inox. În contact cu apa, acestea se oxidează și capătă un aspect asemănător ruginii. O apă cu un conținut ridicat de fier poate produce un efect similar.

Cum se curăță corect chiuveta din inox

Pentru întreținerea obișnuită sunt suficiente apa caldă și un detergent de vase delicat. După îndepărtarea resturilor, interiorul se spală cu un burete moale, neabraziv sau cu o lavetă din microfibră. Mișcările trebuie făcute în direcția liniilor finisajului, fără apăsare excesivă.

Dacă murdăria persistă, poate fi utilizată o cantitate redusă de bicarbonat de sodiu, cu condiția ca instrucțiunile producătorului să permită această metodă. Pudra se aplică pe zona umedă și se întinde delicat, deoarece frecarea energică poate afecta aspectul metalului.

Depunerile de calcar pot fi tratate punctual cu oțet alb diluat. Soluția trebuie îndepărtată după un timp scurt, iar locul se clătește abundent. Oțetul nu se amestecă niciodată cu înălbitori sau cu alte produse care conțin clor, deoarece reacția poate elibera vapori toxici.

La final, toate reziduurile se înlătură cu apă curată, iar suprafața se usucă folosind o lavetă moale. Pentru un luciu suplimentar poate fi aplicat un produs special destinat inoxului, potrivit indicațiilor fabricantului. Uleiul mineral alimentar nu este necesar și poate lăsa în urmă o peliculă grasă.

Ce produse și obiecte trebuie evitate

Lâna de oțel, periile metalice și bureții duri pot zgâria finisajul. În plus, fragmentele de fier desprinse din aceste materiale riscă să rămână pe chiuvetă și să oxideze ulterior.

Produsele care conțin clor, hipoclorit de sodiu sau cloruri pot afecta pelicula pasivă care protejează inoxul, în special atunci când rămân mult timp în contact cu acesta. Compoziția soluțiilor trebuie verificată înainte de utilizare, chiar dacă pe ambalaj apare mențiunea „pentru bucătărie”. O atenție suplimentară este necesară în cazul modelelor colorate sau prevăzute cu finisaje speciale.

Nici covorașele din cauciuc, bureții și lavetele umede nu ar trebui păstrate permanent în interior. Acestea rețin apă, detergent și resturi organice, favorizând apariția depunerilor, a petelor și a mirosurilor neplăcute. După folosire, obiectele trebuie îndepărtate, iar zona acoperită, spălată și uscată.

De ce inoxul poate rezista la coroziune

Rezistența oțelului inoxidabil este asigurată de o peliculă pasivă, extrem de subțire, care se formează prin reacția cromului din aliaj cu oxigenul. Stratul protector are capacitatea de a se reface în mod natural atunci când suprafața este expusă la aer.

Denumirea de „inox” nu înseamnă însă că materialul este imun la orice formă de degradare. Contactul prelungit cu substanțe clorurate, soluții foarte saline sau particule de fier poate compromite local protecția și poate favoriza coroziunea punctiformă. Din acest motiv, respectarea instrucțiunilor de întreținere oferite de producător rămâne esențială.

Editor : C.S.