Live TV

Ministrul Economiei, Irineu Darău, vine azi la Digi24

Data actualizării: Data publicării:
Irineu Darău
Irineu darău, ministrul Economiei. Foto: Inquam

România cheltuiește aproape 10 miliarde de euro, din cele primite prin programul SAFE, pentru înarmare. Când vor ajunge în țară armele comandate pentru Apărare și cât de rapid va fi stabilită lista de achiziții pentru restul de bani? Cât de avansate sunt discuțiile privind construirea de noi fabrici de armament cu investitori din Germania? Ministrul Economiei, Irineu Darău, vine azi la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

Când se vor concretiza planurile de construire a unei fabrici de pulberi cu Rheinmetall? Ce alți investitori din domeniul industriei de Apărare vrea România să aducă aici? Cum vor contribui la Apărare parteneriatele cu Franța și cu Germania? Cum va fi rezolvată digitalizarea instituțiilor românești, în condițiile în care ministrul spunea recent că absența unei semnături digitale funcționale reprezintă un eșec al statului? Ce măsuri vrea Guvernul să ia pentru protejarea clienților dezvoltatorilor imobiliari?

Irineu Darău va răspunde acestor întrebări la Jurnalul de Seară de la Digi24.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Digi Sport
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Untitled
Noi date în ancheta accidentului în care au murit 7 oameni. Droguri...
pădure baile felix
Dosar penal după defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix...
Donald Trump
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se...
soare la apus iarna
Meteorologii anunță ce se va întâmpla cu vremea în februarie: „O lună...
Ultimele știri
Sondaj: Ce vor românii în 2026? Creșterea veniturilor și încheierea războiului din Ucraina, în topul clasamentului
Fostul deputat Ilie Niţă, anchetat în 2018 pentru instigare la abuz în serviciu, hirotonit preot. „Chemarea sa e izvorâtă din vocaţie”
Ilie Bolojan, primit de Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte din delegația care îl însoțește pe premier
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua!
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Harta chiriilor din București în 2026: prețuri actualizate pentru garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte...
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN