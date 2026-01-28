România cheltuiește aproape 10 miliarde de euro, din cele primite prin programul SAFE, pentru înarmare. Când vor ajunge în țară armele comandate pentru Apărare și cât de rapid va fi stabilită lista de achiziții pentru restul de bani? Cât de avansate sunt discuțiile privind construirea de noi fabrici de armament cu investitori din Germania? Ministrul Economiei, Irineu Darău, vine azi la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

Când se vor concretiza planurile de construire a unei fabrici de pulberi cu Rheinmetall? Ce alți investitori din domeniul industriei de Apărare vrea România să aducă aici? Cum vor contribui la Apărare parteneriatele cu Franța și cu Germania? Cum va fi rezolvată digitalizarea instituțiilor românești, în condițiile în care ministrul spunea recent că absența unei semnături digitale funcționale reprezintă un eșec al statului? Ce măsuri vrea Guvernul să ia pentru protejarea clienților dezvoltatorilor imobiliari?

Irineu Darău va răspunde acestor întrebări la Jurnalul de Seară de la Digi24.

Editor : A.D.V.