Fostul deputat Ilie Niţă, anchetat în 2018 pentru instigare la abuz în serviciu, hirotonit preot. „Chemarea sa e izvorâtă din vocaţie”

Fostul deputat Ilie Niţă a fost hirotonit preot la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Mirăuţi din Suceava, se arată într-un comunicat de presă transmis de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. Fost parlamentar ALDE şi PSD în legislatura 2016- 2020, Niţă a absolvit Facultatea de Teologie în 2024.

„Preotul Ilie Niţă nu este membru al niciunui partid politic şi nu se află sub incidenţa vreunui impediment canonic. Este licenţiat în Teologie, promoţia 2024, beneficiind de o pregătire teologică adecvată pentru exercitarea slujirii preoţeşti”, a transmis Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.



Hirotonia fostului deputat a stârnit controverse, pe fondul faptului că acesta a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu.



„Din punct de vedere juridic şi moral, acesta nu este înscris în cazierul judiciar, nefiind înregistrată vreo condamnare. Hirotonia sa a avut un caracter onorific, fiind săvârşită pe seama unei mănăstiri pe care a sprijinit-o constant de-a lungul timpului, prin fapte concrete de ajutorare a Bisericii, precum şi a unor instituţii sociale, inclusiv azile şi orfelinate. (...) Subliniem cu fermitate că preotul Ilie Niţă nu a oferit bani nimănui în vederea hirotoniei şi că nu va primi nicio formă de remunerare materială din partea Statului pentru slujirea sa ca preot. Chemarea sa este una izvorâtă din vocaţie, purtată încă din tinereţe, iar decizia de a răspunde acestei chemări este asumată în deplinătatea conştiinţei sale”, mai precizează Arhiepiscopia.



Ilie Niţă, care a deţinut şi funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, are acum 70 de ani.

