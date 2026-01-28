Live TV

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a anunțat la Digi24, că în comparatorul oficial al autorității există deja oferte de gaze naturale sub prețul plafonat, valabile după 1 aprilie, data expirării schemei de sprijin. El avertizează că furnizorii care vin cu tarife mari demonstrează că „nu mai doresc să facă activitate de furnizare” și îi îndeamnă pe consumatori să își schimbe furnizorul, fără costuri, așa cum s-a întâmplat deja pe piața energiei electrice. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, prezentată de Dumitru Chisăliță, pe site-ul ANRE există aproximativ 15 oferte noi de furnizare pentru 1 aprilie 2026. Dacă până vineri, 23 ianuarie, prețurile erau în jurul valorii de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, noile oferte sunt cuprinse între 0,32 și 0,41 lei/kWh, ceea ce înseamnă scumpiri între 4% și 32%.

Piața furnizării de gaze naturale din România se pregăște să intre într-o nouă etapă, odată cu eliminarea definitivă a plafonării prețurilor. George Niculescu, președintele ANRE, a precizat că există cel puțin o ofertă sub prețul plafonat care fusese stabilit prin Ordonanță de Urgență.

„În comparatorul de prețuri al ANRE sunt, în momentul de față, oferte active pentru furnizarea gazelor naturale după data de 1 aprilie, de 0,30 lei, deci sub prețul plafon care a fost stabilit de ordonanța de urgență. Așadar, există cel puțin o ofertă sub prețul plafonat”, a afirmat Niculescu.

În acest context, șeful ANRE a criticat dur furnizorii care afișează tarife mai mari, de 0,42 lei/kWh, considerând că astfel de oferte nu sunt reale.

„Un furnizor care vine cu o ofertă de 0,42 lei pe kilowatt-oră pentru gaze naturale, după ce prețul plafonat a fost stabilit la 0,31 și în piață sunt oferte de 0,30, este un furnizor care nu mai dorește să facă activitatea de furnizare. Acestor furnizori le transmit foarte clar că pot veni la instituție și să solicite suspendarea licenței, pentru că sunt oferte neserioase puse în piață”, a spus el.

„Am văzut ce s-a întâmplat la energia electrică: furnizorii erau grupați în jurul valorii de 1,5 lei, iar astăzi avem oferte active de sub un leu pe kilowatt-oră. Același lucru mă aștept să se întâmple și la gaze naturale”, a adăugat președintele ANRE.

Potrivit acestuia, autoritatea a introdus deja obligația ca toți furnizorii de gaze să își informeze clienții, până la 2 martie, cu privire la prețul din contract, drepturile consumatorilor și modalitatea de schimbare a furnizorului: „Dacă am semnat un contract acum doi ani, când prețul era plafonat, poate nici nu mai știm ce preț avem în contract. De aceea am instituit această obligație, pentru ca toți consumatorii să fie informați din timp cu ce urmează să se întâmple după 1 aprilie”.

El a subliniat că schimbarea furnizorului se face gratuit și i-a îndemnat pe români să fie activi în căutarea unor prețuri mai bune.

Nu pot rămâne în contracte care au un preț mai mare decât cel reglementat timp de 4–5 ani. Se schimbă furnizorul fără niciun cost. În 2025, aproximativ 650.000 de locuri de consum au fost mutate de la un furnizor de energie electrică la altul, în special în lunile iulie și decembrie, când circa 100.000 de români au ales oferte mai avantajoase

În final, George Niculescu a transmis un mesaj ferm către furnizori, subliniind rolul de control al autorității: „Nu suntem în piața de energie ca în Vestul Sălbatic. Facem lucrurile ordonat, jucăm după reguli și intervenim cu sancțiuni drastice ori de câte ori este nevoie. Este o piață a consumatorilor, nu un domeniu al băieților deștepți din energie”.

Cum vor arăta facturile

Diferențele aparent mici de preț, de ordinul câtorva bani pe kWh, se aplică, în realitate, la un consum anual de zeci de mii de kWh. Din acest motiv, ele se transformă în sume semnificative la nivel de factură anuală.

Astfel, pentru un apartament cu două camere (consum anual estimat la aproximativ 15.000 kWh), costul poate crește de la circa 4.650 lei/an la aproximativ 6.150 lei/an, în funcție de oferta aleasă. Pentru o casă (consum anual estimat la aproximativ 30.000 kWh), costul poate urca de la aproximativ 9.300 lei/an la circa 12.300 lei/an.

Cu alte cuvinte, o diferență de doar 1-10 bani pe kWh se traduce, în practică, prin:

  • 150-1.500 lei în plus pe an pentru un apartament
  • 300-3.000 lei în plus pe an pentru o casă

În plus, creșterea prețului final implică automat și o creștere a sumei plătite ca TVA.

