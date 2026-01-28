„În comparatorul de prețuri al ANRE sunt, în momentul de față, oferte active pentru furnizarea gazelor naturale după data de 1 aprilie, de 0,30 lei, deci sub prețul plafon care a fost stabilit de ordonanța de urgență. Așadar, există cel puțin o ofertă sub prețul plafonat”, a afirmat Niculescu.

În acest context, șeful ANRE a criticat dur furnizorii care afișează tarife mai mari, de 0,42 lei/kWh, considerând că astfel de oferte nu sunt reale.

„Un furnizor care vine cu o ofertă de 0,42 lei pe kilowatt-oră pentru gaze naturale, după ce prețul plafonat a fost stabilit la 0,31 și în piață sunt oferte de 0,30, este un furnizor care nu mai dorește să facă activitatea de furnizare. Acestor furnizori le transmit foarte clar că pot veni la instituție și să solicite suspendarea licenței, pentru că sunt oferte neserioase puse în piață”, a spus el.

„Este o piață a consumatorilor, nu a băieților deștepți din energie”

„Am văzut ce s-a întâmplat la energia electrică: furnizorii erau grupați în jurul valorii de 1,5 lei, iar astăzi avem oferte active de sub un leu pe kilowatt-oră. Același lucru mă aștept să se întâmple și la gaze naturale”, a adăugat președintele ANRE.

Potrivit acestuia, autoritatea a introdus deja obligația ca toți furnizorii de gaze să își informeze clienții, până la 2 martie, cu privire la prețul din contract, drepturile consumatorilor și modalitatea de schimbare a furnizorului: „Dacă am semnat un contract acum doi ani, când prețul era plafonat, poate nici nu mai știm ce preț avem în contract. De aceea am instituit această obligație, pentru ca toți consumatorii să fie informați din timp cu ce urmează să se întâmple după 1 aprilie”.

El a subliniat că schimbarea furnizorului se face gratuit și i-a îndemnat pe români să fie activi în căutarea unor prețuri mai bune.

Nu pot rămâne în contracte care au un preț mai mare decât cel reglementat timp de 4–5 ani. Se schimbă furnizorul fără niciun cost. În 2025, aproximativ 650.000 de locuri de consum au fost mutate de la un furnizor de energie electrică la altul, în special în lunile iulie și decembrie, când circa 100.000 de români au ales oferte mai avantajoase

În final, George Niculescu a transmis un mesaj ferm către furnizori, subliniind rolul de control al autorității: „Nu suntem în piața de energie ca în Vestul Sălbatic. Facem lucrurile ordonat, jucăm după reguli și intervenim cu sancțiuni drastice ori de câte ori este nevoie. Este o piață a consumatorilor, nu un domeniu al băieților deștepți din energie”.