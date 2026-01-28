Live TV

Ministrul Muncii: Înţelegem nevoia economiilor, dar copiii cu dizabilităţi primesc alocații la un nivel extraordinar de mic

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu dizabilităţi, care primesc în jur de 80 de lei minim, per persoană, pe lună, că PSD consideră că este nevoie de o creştere a acestora, arătând că înţeleg nevoia economiilor la buget, însă, în acelaşi timp, înţeleg şi nevoia de solidaritate socială şi nevoia de a compensa anumite categorii de cetăţeni. 

„Înţelegem nevoia economiilor la buget, facem tot ce putem în legătură cu subiectul acesta, însă, în acelaşi timp, înţelegem şi nevoia de solidaritate socială şi nevoia de a compensa anumite categorii de cetăţeni”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, conform News.ro. 

El a dat exemplul copiilor cu dizabilităţi, precizând că PSD consideră că este nevoie de o creştere a beneficiilor pentru această categorie. 

„De exemplu, copiii cu dizabilităţi, apropo de îngheţarea alocaţiilor. Copiii cu dizabilităţi primesc nişte beneficii sociale care sunt la un nivel extraordinar de mic, 80 de lei minim per persoană, per lună. Cred că 80 de lei nu pare o sumă mare pentru nici o persoană. Acolo, de exemplu, credem că e nevoie de o creştere, dar este doar unul dintre exemple”, a subliniat Manole. 

PSD a transmis, miercuri, că programul propriu de stimulare economică „este singura reformă autentică dezbătută în Coaliţie” şi anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu mpsurile economice. 

„Cele două componente nu pot şi nu trebuie separate”, transmit docial-democraţii. 

Editor : A.C.

