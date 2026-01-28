Live TV

Video Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se scurge. Următorul atac va fi mult mai rău!”

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump la Davos Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a îndemnat miercuri Iranul să se așeze la masa negocierilor și să încheie un acord privind armele nucleare, altfel următorul atac al SUA va fi mult mai rău, relatează Reuters.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a menționat că o „armadă masivă se îndreaptă spre Iran”.

„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și determinare. Este o flotă mai mare decât cea trimisă în Venezuela, condusă de marele portavion Abraham Lincoln. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”, a scris liderul american.

Ulterior, cel de-al 47-lea președinte al SUA a precizat că speră ca Iranul să se așeze la masa negocierilor, precizând că timpul se scurge.

„Să sperăm că Iranul va «veni la masa negocierilor» și va negocia un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE – unul care să fie bun pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial!”.

Liderul american, care s-a retras din acordul nuclear multinațional din 2015 cu Teheranul în timpul primului său mandat la Casa Albă, a menționat că ultima sa avertizare adresată Iranului a fost urmată de operațiunea Midnight Hammer.

„Următorul atac va fi mult mai rău! Nu lăsați să se întâmple din nou așa ceva”, a mai scris Trump.

Ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi a declarat că nu a luat legătura cu trimisul special al SUA Steve Witkoff în ultimele zile și că nu a solicitat negocieri, a raportat miercuri presa de stat.

