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Nicuşor Dan a semnat decretul pentru desemnarea lui Eugen Tomac prim-ministru

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Eugen Tomac, premierul desemnat, și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac candidat la funcţia de prim-ministru.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern”, a transmis Administrația Prezidențială vineri.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi seară desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru.

Odată cu această nominalizare, Tomac va avea 10 zile la dispoziție să formeze noul Guvern și să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere. Potrivit informațiilor Digi24.ro, de luni premierul desemnat va avea discuții oficiale cu liderii partidelor. Până atunci sunt așteptate și negocieri neoficiale cu PNL, PSD și USR pentru susținere. 

Surse liberale au declarat că PNL cel mai probabil nu va vota Cabinetul Tomac, pentru a forța o nouă rundă de consultări la Cotroceni, unde să propună un premier din partid. USR, cel puțin în declarațiile publice, susține că se va coordona cu PNL. 

Și AUR a anunțat că nu va vota viitorul Guvern, printr-o postare făcută de George Simion, joi seară, pe Facebook. 

Editor : A.G.

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