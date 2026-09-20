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Foto Mesaje anti-extremism, la manifestaţia din Capitală: „Dragostea de ţară nu e legionară”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PIATA VICTORIEI - PROTEST LUPII TRICOLORI - 20 SEP
Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
Participanţii la manifestaţie au reclamat că printre ei s-au infiltrat doi „agitatori”, tată şi fiu

Zeci de persoane cu mesaje anti-extremism, care solicită autorităţilor să oprească propagarea mesajelor extremiste în mediul online, au participat, duminică seară, la manifestaţia „Folosirea violenţei ca armă politică nu mai înseamnă protest”. Participanţii susţin că „violenţa nu este o opinie”, ei cerând autorităţilor să îi identifice şi să îi trimită în faţa justiţiei pe toţi cei care au manifestat violent la protestul fermierilor, relatează News.ro.

Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea
Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea
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Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea | Poza 1 din 3
Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea
Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea | Poza 2 din 3
Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea
Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea | Poza 3 din 3
Protest organizat de Lupii Tricolori, Rezistenta si Coruptia Ucide impotriva violentei si extremismului, in Bucuresti, 20 septembrie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea
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„Violenţa nu e opinie. Statule, aplică legea!”, „Comunism, fascism, legionarism, toate înseamnă extremism”; „Pentru un viitor în care niciun copil nu este urât pentru cine este”; „Opriţi propagarea extremismului în online”; „Nu toate ideologiile aduc soluţii, unele vând iluzii şi seamănă ură”, „Stop extremismului”, sunt mesajele transmise prin pancartele afişate de bucureştenii care au ieşit, duminică seară, în Piaţa Victoriei, ca răspuns la violenţele care au avut loc la protestul fermierilor din această săptămână.

Participanţii au scandat: „Dragostea de ţară nu e legionară”, „Ură electorală, ruşine naţională” şi „Fake pe net, bâte în stradă, statul doarme, stă să vadă”.

„Noi nu avem nicio vină, restul românilor, că cineva are o nemulţumire. Înţeleg că au fost infiltraţi printre ei. Totuşi restul, cei care au venit, ciobanii, cu nişte probleme legitime, ştiau de dinainte că vor veni aceşti oameni, s-a văzut pe toate reţelele de socializare. Ei puteau să se delimiteze, puteau să îi oprească, puteau să plece, însă nu au făcut-o. Acest mod de a ne impune, de violenţă, nu este acceptat. Majoritatea românilor suntem noi, de fapt, nu ei, care vor să ne convingă, prin violenţă că sunt majoritari”, a spus unul dintre manifestanţii prezenţi duminică seară, în Piaţa Victoriei din Capitală.

Participanţii la manifestaţie au reclamat că printre ei s-au infiltrat doi „agitatori”, tată şi fiu

Participanţii la protest spun că statul trebuie să îi identifice pe toţi cei care au fost violenţi la protestele fermierilor care s-au produs săptămâna aceasta în Capitală.

La un moment dat, participanţii la manifestaţie au reclamat că printre ei s-au infiltrat doi „agitatori”, tată şi fiu, care anunţaseră pe TikTok că vor veni, celor doi cerându-li-se să plece.

Sute de fermieri s-au strâns, marţi, în Bucureşti, pentru a protesta în faţa Guvernului, nemulţumiţi de situaţia dificilă în care se află zootehnia românească şi agricultura. Adunarea a fost neautorizată şi a degenerat.

Participanţii au forţat cordonul de jandarmi şi au blocat traficul pe şoseaua Kiseleff. Unii protestatari au aruncat cu obiecte şi s-au luat la bătaie cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene. Printre manifestanţi, au fost văzuţi şi susţinători ai lui Călin Georgescu, unii având tricouri imprimate cu imaginea acestuia.

În jurul orei 15.00, un grup masiv de protestatari a rupt cordonul de jandarmi dinspre strada Paris. Mai multe echipe de jurnalişti au fost agresate.

Jandarmeria a anunţat că, în urma protestelor din Piaţa Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar faţă de un bărbat s-a dispus deja reţinerea. Acesta avea asupra sa un cuţit de 20 de centimetri. În urma violenţelor, zece jandarmi au fost răniţi, patru fiind duşi la spital.

Editor : Liviu Cojan

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