Deși certurile din Coaliție au întârziat adoptarea pachetului 2, vicepreședintele PSD Vasile Dîncu și liberalul Virgil Guran susțin că actuala Coaliția nu se va rupe, iar șefii celor patru partide vor ajunge la un consens privind măsurile care vor afecta instituțiile statului.

„O să aflăm că este funcțională și că această Coaliția va merge mai departe. PSD îl susține pe Ilie Bolojan în proiectul său. Sigur că unele din măsuri s-ar putea să le vedem diferit, să avem o negociere așa cum e normal între parteneri cu identități diferite, dar eu cred că în acceastă săptămână vom avea și acest al doilea pachet de măsuri. Noi l-am cerut în mod expres pentru că dacă primul a atacat și categorii vulnerbile aici ar trebui să simplificăm cheltuielile statului. Pare că avem misiuni diferite dar după o discuție pe care o va avea, probabil luni, președintele Grindeanu și domnul premier, eu cred că lucrurile vor merge înainte”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24.

De asemenea, vicepreședintele PSD susține că partidele aflate la guvernare se vor înțelege atât timp cât va exista respect.

„Eu cred că Coaliția va rezista cât ne vom respecta unii pe alții. (...) Nu cred că se va ajunge la ruptură, cel puțin la acest moment”, a punctat Vasile Dîncu.

De cealaltă partide, vicepreședintele PNL Virgil Guran recunoaște probleme din Coaliție, însă susține că actuala Coaliția de guvernare va continua „pentru că nu există o altă soluție”.

„Coalitia trebuie să funcționeze, nu există altă soluție. Acum că sunt idei, critici, unele benefice, altele nu. Dar îl cunosc pe Ilie Bolojan și va merge înainte pentru că are misiunea să scoată țara din impas și sunt convins că va găsi audiență și la colegii din PSD și la celălalte partide. Toți se așteptau să meargă lucrurile pe sfoară, să se ia hotărârile înainte să se întâlnească. E normal, sunt partide cu doctrine diferite, idei diferite, dar sunt convins că se va ajunge la o concluzie comună și în scurt timp se va adopta pachetul 2. (...) Sunt tensiuni, problemele, dar eu cred că va exista maturitate de la toate partidele să se ajungă la o concluzie. Sunt probleme, e tensiune, o să fie certuri, dar se va merge înainte pentru că nu există o altă soluție”, a declarat Virgil Guran la Digi24.

