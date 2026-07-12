Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, duminică, în direct la Digi24, că Alexandru Nazare ar putea reprezenta o variantă de compromis pentru funcția de premier, însă doar într-un guvern din care să facă parte și PSD. În același timp, social-democratul a respins posibilitatea ca Siegfried Mureșan să devină premier, afirmând că este doar „un iepure scos la interval” care „nu are experiență politică în România”. Dîncu a spus, de asemenea, că refacerea coaliției fără USR reprezintă un scenariu posibil și că plecarea formațiunii în opoziție „nu este o mare pierdere”.

„Nu este o mare pierdere plecarea USR în opoziție”

Întrebat despre scenariul refacerii coaliției fără USR, după ce Sorin Grindeanu a declarat anterior că formațiunea ar trebui să meargă în opoziție, Dîncu a afirmat că aceasta ar putea fi o soluție.

„Ar fi un scenariu. Nu este o mare pierdere plecarea USR în opoziție. USR are acest ADN de partid contra sistem, contra putere, chiar și atunci când se află în sistemul puterii”, a spus europarlamentarul PSD.

Acesta a susținut că majoritatea parlamentară ar putea fi păstrată și în lipsa USR, deoarece „voturile pot fi înlocuite”.

„Plecarea USR în opoziție ar fi o soluție, dacă ar accepta-o președintele României, dar și noii prieteni ai USR, Partidul Național Liberal”, a declarat el.

PSD respinge un nou premier de dreapta

Vasile Dîncu a exclus posibilitatea ca PSD să accepte varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier în cadrul unei rotative.

„Nu are cum să accepte. Nici personalitatea lui Siegfried Mureșan nu cred că recomandă cu nimic această variantă. (...) Eu cred că el este un iepure scos la interval doar așa, ca o variantă care să nu aibă loc. Nu are experiență politică în România”, a afirmat acesta.

El a declarat că funcția de prim-ministru ar trebui să revină social-democraților.

„După ce am avut, cu interimat cu tot, un premier din partea dreptei, acum a venit rândul unui premier din partea stângii. Noi avem cele mai multe voturi din această coaliție și poate că ar fi trebuit chiar să înceapă această rotativă cu noi, dar noi l-am acceptat atunci, de bună-credință, pe domnul Bolojan. Nu putem să continuăm tot cu un Bolojan, un premier de dreapta în continuare. (...) O rotativă ar însemna o schimbare”, a spus Dîncu.

În același context, Dîncu a susținut că PSD trebuie lăsat să demonstreze că poate gestiona actuala situație politică și economică.

„Țintele sunt comune până la urmă, mai ales că jucăm la impuse în perioada următoare. Indiferent ce guvern vine, trebuie să facă unele lucruri care sunt obligatorii pentru viitor”, a afirmat acesta.

Europarlamentarul PSD a sugerat că blocajul ar fi fost provocat de poziția liberalilor în negocieri.

„A existat probabil un blocaj pentru că liberalii au vrut sa zică ce să pună sau să nu pună Sorin Grindeanu în Guvern”, a spus Dîncu.

În opinia sa, partidele ar trebui să se concentreze pe obiectivele comune și pe un program de guvernare care să poată fi continuat și după eventualele schimbări politice.

„Cred că se poate negocia pe ținte, să fie un program de guvernare pentru viitorii ani, pe care să îl poată continua după aceea un nou guvern”, a afirmat acesta.

Alexandru Nazare, posibilă variantă de compromis

Întrebat despre posibilitatea ca Alexandru Nazare să fie propus pentru funcția de premier, Dîncu a declarat că numele acestuia a fost vehiculat, însă nu știe dacă a existat o discuție oficială între partide pe această temă.

„Domnul Nazare nu este respins nici de PSD și nici de alte partide, pentru că are o calitate: este un foarte bun specialist în finanțe”, a declarat europarlamentarul.

Acesta consideră că Nazare ar putea gestiona actuala situație economică dificilă a României.

„Cred că este un om care poate să ducă mai departe, să piloteze această situație financiară nu foarte bună a României”, a afirmat Dîncu.

Totuși, reprezentantul PSD a precizat că nu știe dacă PNL ar accepta o astfel de soluție și a subliniat că social-democrații nu au discutat oficial această variantă.

„Presupun că ar putea să fie una dintre variantele de compromis, dar bineînțeles nu într-un guvern din care să nu facă parte PSD”, a spus acesta.

Înaintea întâlnirii programate luni la Palatul Cotroceni, Vasile Dîncu a declarat că „elefantul din încăperea cu porțelanuri a blocat până acum o soluție de compromis”.

Acesta a subliniat că partidul este dispus să facă concesii, însă nu să renunțe la toate condițiile sale.

„Nu putem să cedăm totuși totul. Noi avem foarte puține linii roșii”, a afirmat Dîncu.

„Înțelegem că trebuie să facem compromisuri la program, la structura Guvernului, dar cred că, în acest moment, am vrea să fim puși la încercare și să se spună apoi dacă suntem sau nu în stare să ieșim din această criză”, a declarat europarlamentarul.

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Editor : Ș.A.