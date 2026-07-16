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Exclusiv Vasile Dîncu: „Nu avem destule argumente să spunem că AUR e partid extremist”. Ce variantă de guvernare și-ar dori PSD

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Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD Foto: Gov.ro
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Din articol
Care sunt șansele unui Guvern PSD-AUR?

Vasile Dîncu, europarlamentar și vicepreședinte PSD, susține că nu există suficiente argumente pentru a numi AUR un partid extremist și că este greu să etichetăm astfel un partid din spectrul politic românesc. În privința deblocării crizei politice, social-democratul este de părere că PSD ar trebui să preia acum guvernarea, iar partidele de dreapta ulterior, dacă mai rămâne timp până la viitoarele alegeri.

Vicepreședintele PSD a declarat, în direct la Digi24, că varianta alternării mai multor guverne minoritare pentru a debloca criza politică este „o soluție prea birocratică și complicată”. Vasile Dîncu spune, însă, că PSD ar trebui să preia actum guvernarea, iar patidele de dreapta precum PNL și USR mai apoi, „dacă avem timp”.

„Trebuie să găsim o soluție mai simplă. Până la următoarele alegeri, o alternanță ar putea să funcționeze, dar nu putem continua cu alternanța de dreapta. Am avut una de dreapta, ar trebui să urmeze una de stânga. Cred că așa am putea și, dacă avem timp, să vină din nou una cu un premier de dreapta. Este prea mult să ni se ceară să gestionăm, ca partid care este pe primul loc în Parlament, tot timpul să susținem guverne de dreapta care nu au rezultate bune”, a explicat europarlamentarul.

Dîncu a mai transmis că „alegerile anticipate nu ar fi o soluție” și speră ca până la finalul acestei luni să aibă loc noi consultări pentru formarea unui Guvern.

Care sunt șansele unui Guvern PSD-AUR?

Întrebat despre un astfel de scenariu, Vasile Dîncu a declarat că, în acest moment, nu există o astfel de soluție. „AUR este respins de ideologia oficială a statului român. Nici ei nu s-au adaptat la o viziune proeuropeană mai evidentă.

Simion, din păcate, într-o zi este deschis pentru a face coaliții, în altă zi este puternic împotriva întregului sistem politic. Atâta vreme cât este vorba de astfel de mesaje, este foarte greu ca cineva să mai aibă încredere într-o coaliție cu AUR, chiar una care ar fi fost partială, nu una de participare la guvernare, ci doar de susținere a unui Guvern”, a explicat social-democratul, făcând referire la discuțiile pe care liderii PSD le-au purtat cu AUR pentru susținerea Guvernului Veștea.

Europarlamentarul a transmis, însă, că AUR nu poate fi catalogat drept un partid extremist.

„Eu cred că partidele extremiste ar trebui gândite mult mai riguros. Un partid extremist este unul care se opune ordinii constituționale, care blochează o serie de mecanisme importante, care nu recunoaște instituțiile cele mai importante ale democrației. Ori, în această situație, dacă ne uităm foarte strict pe baza criteriilor, eu nu cred că avem destule argumente ca să spunem că AUR este un partid extremist. Are câteva concepții antioccidentale.

Dincolo de asta, este greu să vorbim despre un partid din România ca fiind extremist. Asta este o chestiune politologică, nu este opțiunea mea politică”, a mai spus Dîncu.

Editor : A.G.

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