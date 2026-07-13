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Liderii europeni au convenit asupra formării unei coaliții de apărare antirachetă împreună cu Ucraina

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European and NATO leaders are seen around a table at the Hotel des Invalides ahead of the Coalition of the Willing Summit in Paris, France, on July 13, 2026. Seen in the photograph are: French President Emmanuel Macron, Ukrainian President Volodymyr Zelen
Reuniunea Coaliției de Voință la Paris. Foto: Profimedia
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Din articol
Penurie cruntă de muniție în Ucraina Un nou proiect comun Macron: Ucraina intenţionează să achiziţioneze 16 avioane Rafale şi baterii antiaeriene SAMP/T NG Exerciții militare comune

Liderii din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit au convenit să înființeze o coaliție integrată de apărare antirachetă împreună cu Ucraina, a anunțat președinția franceză într-un comunicat citat de TVPWorld.

În contextul în care Ucraina este din ce în ce mai expusă la rachetele balistice rusești, liderii s-au reunit la Paris pentru un summit, unde 10 țări, alături de aproximativ o duzină de firme din sectorul apărării, s-au întâlnit pentru a continua ceea ce au numit „Coaliția integrată de apărare antirachetă”.

„Considerăm că protecția Europei necesită o soluție globală sub forma unei arhitecturi integrate de apărare antirachetă pentru a descuraja și a învinge viitoarele amenințări cu rachete — dezvoltată prin efort colectiv, deschidere tehnologică și cooperare industrială bazată pe încredere”, au declarat într-un comunicat liderii din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Marea Britanie.

„Aceasta va completa sistemele existente de apărare antirachetă balistică, inclusiv soluțiile europene suverane deja achiziționate sau care urmează să fie achiziționate de țările participante.”

Penurie cruntă de muniție în Ucraina

Ucraina se confruntă cu o penurie critică de muniție pentru sistemele sale și, în ultima lună, a fost în mare măsură incapabilă să doboare rachetele balistice, care se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

Aceasta a solicitat aliaților să îi furnizeze mai multe provizii și a îndemnat, de asemenea, Europa să colaboreze cu ea la propriul sistem de apărare aeriană antibalistică.

Pe măsură ce atacurile Rusiei s-au intensificat, Kievul a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, vizând instalațiile petroliere și producția de arme, schimbând astfel dinamica câmpului de luptă în război.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a alăturat unui grup de aproximativ 25 de lideri pentru un summit mai amplu al „Coaliției de Voință”, parte a eforturilor care includ elaborarea unei poziții comune care ar putea fi prezentată Rusiei, precum și garanții de securitate pentru a susține orice eventual acord de pace. România a fost și ea reprezentată la reuniunea Coaliției de Voință, prin președintele țării, Nicușor Dan.

Întâlnirile de luni au loc la câteva zile după summitul NATO care a avut ca scop demonstrarea unității transatlantice și a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare în ultimele săptămâni, provocând moartea a zeci de persoane. Oficialii au declarat că atacurile rusești cu rachete și drone din întreaga Ucraină de sâmbătă s-au soldat cu opt morți și mulți răniți.

Moscova susține că atacă doar ținte de importanță militară și neagă că ar viza civilii.

Un nou proiect comun

Zelenski declarase înaintea întâlnirii de luni că mai multe țări vor formaliza probabil proiectul „Freyja” — încercarea Ucrainei de a construi o alternativă la sistemul „Patriot”, susținută de Europa și cu costuri reduse.

„Cu cât Ucraina dispune de mai multe mijloace de a doborî rachetele balistice rusești, cu atât este mai mare șansa ca Putin să vină la masa negocierilor, întrucât ultimul său argument în acest război nu va mai funcționa”, a declarat Zelenski după anunțul de luni.

„Eforturile noastre privind un sistem comun – Freyja – nu au scopul de a înlocui sistemele existente. Este o modalitate de a ne completa apărarea, de a crea un scut puternic peste întreaga Europă și de a face toate acestea mai repede și la un cost mai mic.”

În cadrul unei conferințe de presă, un oficial al președinției franceze a declarat că în cadrul întâlnirii se va discuta și despre modalitățile de a procura mai multe rachete de interceptare Patriot din SUA, precum și despre cum se poate accelera desfășurarea sistemului franco-italian de apărare aeriană SAMP-T.

Printre participanți s-au numărat aproximativ o duzină de companii din întreaga Europă, inclusiv Eurosam, producătorul sistemului SAMP-T, Leonardo, Thales, Saab, precum și compania ucraineană Fire Point.

Macron: Ucraina intenţionează să achiziţioneze 16 avioane Rafale şi baterii antiaeriene SAMP/T NG

Franţa şi Ucraina au încheiat luni o "foaie de parcurs" prevăzând achiziţionarea de către Kiev a 16 avioane de luptă Rafale cu armamentul aferent, "dintre care primele urmează să zboare pe cerul ucrainean din anii 2028-2029", a anunţat preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.

Pentru a întări apărarea antiaeriană a Ucrainei, Kievul se va dota de asemenea cu o "primă serie de baterii SAMP/T de nouă generaţie care tocmai au completat sistemele ce vor fi livrate împreună cu rachetele lor în săptămânile următoare", a adăugat şeful statului francez la finalul summitului ţărilor din "Coaliţia de Voinţă" la Paris.

Acordul prevede de asemenea furnizarea de radare şi producerea sub licenţă în Ucraina a bombelor AASM, a rachetelor antiaeriene Aster 30 şi a rachetelor de croazieră Scalp, potrivit acestuia.

Exerciții militare comune

Liderii reuniți la Paris au discutat, de asemenea, despre modalitățile de a reduce sursele de venit ale Moscovei, în special „flota fantomă”, petroliere cu structuri opace de proprietate, utilizate pentru a eluda supravegherea în vederea transportului petrolului rusesc.

UE urmează să adopte săptămâna viitoare cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Coaliția a anunțat, de asemenea, exerciții militare comune, în încercarea de a transforma conceptul unei viitoare forțe multinaționale în Ucraina (MNFU) într-o realitate mai concretă.

Forţa multinaţională destinată să se desfăşoare în Ucraina după încetarea ostilităţilor va începe să se antreneze în "ţările vecine" în "lunile următoare", a anunţat preşedintele francez.

"Am decis astăzi exerciţii care se vor desfăşura în lunile următoare. Ele vor avea loc în ţările vecine Ucrainei pentru a valida planurile noastre de desfăşurare şi a demonstra că suntem pregătiţi, hotărâţi şi credibili", a mai spus el. 

„Ceea ce trebuie reținut este că MNFU cuprinde componente terestre, aeriene, maritime și de instruire. Toți acești piloni sunt meniti să fie testați în mod continuu, în diferite grade, cu toți participanții, pentru a le garanta credibilitatea”, a declarat acesta. „Nu este vorba despre desfășurarea de exerciții în Ucraina.”

Editor : M.C

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