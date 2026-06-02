Petrişor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR”. Ce spune senatorul despre un guvern tehnocrat

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat marţi că formaţiunea nu va vota un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votează un guvern din care nu sunt parte şi nici un guvern condus de un independent.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat într-o conferinţă de presă că AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR şi din care face parte, evident.

„Condiţia pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul şi de a avea certitudinea că anumite puncte esenţiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan, pentru că altfel, de ce ar avea sens să participăm şi noi la un guvern care ar face fix acelaşi lucru pe care l-a făcut guvernul Bolojan? Noi nu avem ceva cu domnul Bolojan personal, avem ceva cu politica pe care guvernul domniei sale sau politicile publice le-a făcut. Deci nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votăm un guvern din care nu suntem parte şi (..) nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid”, a subliniat Peiu, conform News.ro.

„Aşteptăm o nominalizare din partea domnului preşedinte de aproape 4 săptămâni de zile. Despre domnul Tomac sunt speculaţii de aproape două săptămâni. Aşadar, până când nu avem o propunere, nu avem pe ce anume să ne pronunţăm. Este puţin ciudat, totuşi, că preşedintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reuşit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Dar, în ceea ce ne priveşte, noi am spus foarte clar, atâta vreme cât nu suntem parte a unui guvern, nu înţelegem de ce să-l votăm. Da, vom vota un guvern din care suntem parte sau dacă dăm prim-ministrul”, a spus şi purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu.

Editor : S.S.