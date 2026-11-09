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Locuitorii unei comune din Sibiu au respins prin referendum, cu peste 98%, deschiderea unei exploatări miniere - rezultate provizorii

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Referendum. Foto- Profimedia Images
Referendum. Foto- Profimedia Images
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Din articol
Proiectul de la Valea Dobra

Locuitorii comunei Rovinari, din judeţul Sibiu, s-au pronunţat într-o proporţie covârşitoare împotriva deschiderii unei exploatări miniere în localitate, implicit împotriva unei exploatări de magneziu la Valea Dobra, conform rezultatelor provizorii prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Duminică, la ora 23.00, s-a încheiat votarea în cele trei secţii organizate pentru desfăşurarea referendumului, prezenţa la vot fiind de 50,64%. Din cei peste 4.400 de cetăţeni înscrişi în listele electorale, s-au prezentat la urne şi au votat 2.244, scrie News.ro.

Pentru ca referendumul să fie validat, este necesară o prezenţă la vot de peste 30%. De asemenea, numărul voturilor valabil exprimate trebuie să depăşească 25% din numărul total al alegătorilor înscrişi pe listele permanente.

Conform datelor provizorii prezentate pe site-ul AEP, 98,43% dintre voturi au fost împotriva exploatării miniere, ceea ce înseamnă că 2.194 de votanţi au răspuns „NU” la întrebarea „Sunteţi de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Răşinari?”.

Procentul celor care au răspuns afirmativ a fost de 1,57%, 35 de locuitori din Răşinari exprimându-se în favoarea proiectului minier.

Datele de pe site-ul AEP arată că prezenţa la vot a fost de 50,64 %, din cei 4.431 de locuitori aşteptaţi la urne au votat 2.244.

Cei peste 4.400 de locuitori cu drept de vot din Răşinari au fost aşteptaţi duminică la un referendum local pentru a se pronunţa în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere în localitate.

Conform AEP, este vizat proiectul Exploatare minieră de pe Valea Dobra. Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunţat în septembrie că a obţinut licenţa de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Răşinari-Sălişte, judeţul Sibiu.

Proiectul de la Valea Dobra

Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunţat în septembrie că a obţinut licenţa de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Răşinari-Sălişte, judeţul Sibiu.

Acesta este primul proiect industrial integrat de magneziu din Uniunea Europeană ajuns în această fază avansată şi presupune investiţii cumulate de peste 400 de milioane de euro, urmând să creeze în România un lanţ industrial complet.

„Compania Mineral Proiect Invest S.A. (MPI) anunţă obţinerea Licenţei de concesiune privind exploatarea resurselor de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul Valea Dobra, judeţul Sibiu. Licenţa a fost aprobată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 septembrie 2026”, se arăta într-un comunicat al companiei.

Zăcământul din Valea Dobra, aflat în apropierea localităţii Răşinari, dispune de resurse estimate de peste 50 de milioane de tone.

Editor : B.P.

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