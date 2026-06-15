Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că partidul nu a luat încă o decizie privind susținerea premierului desemnat Adrian Veștea și a subliniat că nu crede că acesta vrea să continue programul lui Ilie Bolojan, sugerând că declarațiile sale „nu reflectă realitatea”. Într-o intervenție la Digi24, el a afirmat că UDMR nu va intra în jocul tensiunilor din PNL și că formațiunea nu va lua parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal.

UDMR: Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL

Csoma Botond a comentat scenariile politice privind susținerea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și calculele care indică o posibilă majoritate parlamentară de circa 240 de voturi. Întrebat pe ce se bazează aceste estimări, Csoma Botond a respins ideea că UDMR ar fi parte a acestor discuții.

„Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, deci pe voturile UDMR în acest moment nu poate conta, pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal.”

El a subliniat că UDMR nu dorește să se implice în conflictele din interiorul PNL și că va aștepta clarificări politice înainte de a lua o poziție.

„Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului. Deci, în acest sens încă n-am adoptat o poziție și, sigur, că vrem să ne vedem și cu domnul Veștea să vedem ce dorește să facă, ce plan de guvernare are.”

Csoma Botond a făcut referire și la afirmațiile potrivit cărora Veștea ar vrea să continue programul de guvernare început de Ilie Bolojan, exprimând rezerve față de această poziționare.

„Nu cred că Veștea dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan”

„Am înțeles că vrea să continue ceea ce a făcut guvernul Bolojan. Mi se pare interesantă această declarație a domnului Veștea. Nu știu dacă reflectă realitatea. Vă spun sincer, nu pot să-l cred în acest moment pe domnul Veștea că el chiar dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan.”

În același context, liderul UDMR a ridicat semne de întrebare privind compatibilitatea politică dintre o eventuală guvernare Veștea și Partidul Social Democrat.

„Cum ar putea să colaboreze cu Partidul Social Democrat, dacă PSD a fost nemulțumit de ceea ce a făcut Bolojan în fruntea guvernului?”

Referindu-se la discuțiile despre o posibilă scindare în PNL, Csoma Botond a spus că UDMR nu va lua parte la astfel de tensiuni.

„Nu dorim să luăm parte la anumite încercări de scindare a Partidului Național Liberal. (...) Vom vedea după aceea ce se întâmplă. Dacă acea scindare e o scindare reală sau se rezumă la anumite declarații, vom vedea.”

În privința cifrei avansate de Adrian Veștea, potrivit căreia s-ar baza pe cel puțin 240 de voturi în Parlament, liderul deputaților UDMR a spus că această estimare nu a fost discutată cu formațiunea sa.

„Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240, dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi. Dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment.”

„Declarația domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic”

El a subliniat că UDMR nu își angajează voturile în acest moment.

„Pe acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza, pentru că n-am luat o decizie. Deci, eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic.”

Csoma Botond a comentat și desemnarea lui Adrian Veștea, spunând că UDMR a fost luat prin surprindere de această mutare politică.

„Ne-a luat și pe noi prin surprindere acest lucru. Nu ne-ar plăcea nici nouă dacă cineva din exterior ar dori să influențeze anumite mecanisme și proceduri din interiorul partidului.”

El a adăugat că formațiunea sa se aștepta la noi consultări politice înainte de o astfel de decizie.

„Noi ne-am fi așteptat ca după ce domnul Tomac a renunțat la mandat să avem noi consultări. Am sperat că pozițiile partidelor politice se vor flexibiliza și putem merge cu o propunere de premier la Palatul Cotroceni.”

În opinia sa, decizia a fost luată înainte ca acest proces să se finalizeze.

„Domnul Nicușor Dan n-a așteptat acest moment, a făcut această desemnare, ceea ce ne-a luat prin surprindere pe toți.”

În ceea ce privește lipsa reacțiilor publice din partea liderilor PSD, Csoma Botond a evitat o evaluare directă a poziționării social-democraților.

„Eu nu vreau să intru în bucătăria internă a Partidului Social Democrat. L-am văzut pe domnul Bodog la emisiuni, dar pe altcineva nu prea am văzut în presă.”

El a descris PSD ca fiind într-o poziție de așteptare.

„Eu cred că Partidul Social Democrat în acest moment este în expectativă.”

În final, Csoma Botond a sugerat că tensiunile din interiorul PNL ar putea influența și calculul politic al PSD.

„Totuși, având în vedere faptul că domnul Veștea face parte din PNL, în acea tabără care are un anumit grad de conflict cu domnul Bolojan, poate că acest lucru este benefic pentru Partidul Social Democrat.”

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Editor : Ș.A.