Adrian Veștea, premierul desemnat: Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Ce spune despre voturile din Parlament

Premierul desemnat Adrian Veştea afirmă că va avea acelaşi program de guvernare cu cel al premierului demis Ilie Bolojan şi spune că va rămâne intransigent.

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat, duminică seară, la Euronews, că va avea acelaşi program de guvernare cu cel al premierului interimar Ilie Bolojan, adăugând că va rămâne „intransingent” şi că cei care îl cunosc bine ştiu că acest lucru este adevărat.

„Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Ţinând cont că acel program a fost agreat de toată lumea, este un program care deja începe să dea roade, cred că acelaşi program trebuie păstrat şi cred că n-ar trebui să intervenim la jumătatea unui an fiscal sau la jumătatea unor reforme şi să-l schimbăm”, a declarat, duminică seară, Adrian Veştea, la Euronews .

Premierul desemnat a spus că nu va fi condiţionat în niciun fel de PSD şi că va rămâne „intransigent”,

„Voi rămâne intransigent, de altfel, cei care mă cunosc ştiu că sunt un om hotărât şi că nu abdic de la principiile pe care le am”, a subliniat Veştea.

El s-a declarat încrezător că guvernul său va trece, întrucât „sunt calcule făcute” şi are asigurări că va avea „peste 240 de voturi în Parlament”.

„Una dintre condiţiile pe care le-am pus a fost aceea ca, după ce voi ajunge prim-ministrul României, fiindcă din ceea ce înţeleg numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece acest guvern... Sunt calcule făcute şi am asigurării că vom avea peste 240 de voturi”, a afirmat Veştea.

Premierul desemnat a precizat, la solicitarea jurnalistului în legătură cu numărul parlamentarilor PNL care i-au promis susţinerea, că nu crede că ar trebui intrat pe „o detaliere a unui număr de parlamentari”.

”Şi aşa sunt destule speculaţii în care foarte mulţi cred că Partidul Naţional Liberal se va rupe. Eu cred că vom ajunge la o maturitate şi vom înţelege cu toţii că a avea responsabilitatea de avea un prim-ministru liberal, un prim-ministru care are 30 de ani în acest partid, care a ocupat în decursul timpului diverse funcţii, a făcut parte din Guvernul României, care cunoaşte ce înseamnă jaloanele din PNRR şi deficitul bugetar, vă asigur că toate aceste lucruri ar trebui să primeze. Şi cred că mâine, în cadrul şedinţei pe care o vom avea, important este să rămânem o echipă unită”, a afirmat Veştea.

El a adăugat că au trecut 40 de zile de la demiterea Guvernului, 40 de zile „de aşteptare”, de interimat şi 40 de zile în care nu se au decizii.

„Gândiţi-vă ce înseamnă o persoană care astăzi nu are un mandat care să fie votat şi este demis. Gândiţi-vă ce autoritate are în faţa funcţionarilor. Deci cred că ar trebui să facem o evaluare, în primul şi în primul rând, pe aritmetica din Parlament. Oricât am vrea şi oricât ne-am dori fiecare dintre noi astăzi, fără a avea o majoritate solidă şi cred că asta aţi văzut şi dumneavoastră, că de fapt Guvernul Tomac, argumentul care l-au avut fiecare dintre liderii politici, fie că vorbim de liderii Partidului Naţional Liberal, fie că vorbim de liderii UDMR sau liderii USR, toţi şi-au dorit un guvern politic. Ei bine, de data aceasta trebuie să construim un guvern politic, iar ceea ce cred că este important ca în următoarea perioadă, degeaba stăm cu ochii pe alegeri, ţara trebuie guvernată, iar ţara astăzi are o serie de probleme care trebuie rezolvate în cel mai scurt timp”, a spus premierul desemnat.

Întrebat despre faptul că încă din primăvară a fost vehiculat ca o variantă de premier şi când şi dacă a avut discuţii, întâlniri cu anumiţi lideri PNL sau PSD, Veştea a răspuns că nu a avut astfel de întâlniri cu liderii social-democraţi, „cu siguranţă”.

”În cadrul Partidului Naţional Liberal, ţinând cont de faptul că la ultimele alegeri în cadrul Congresului am obţinut 70% din numărul de voturi care erau la Congres, cred că mulţi au o apreciere faţă de Adrian Veştea şi de parcursul politic pe care l-a avut Adrian Veştea, fie că a fost în administraţia publică, locală, judeţeană sau la nivelul ministerului. Şi atunci posibil să se facă astfel de speculaţii”, a declarat Veştea.

El a dat însă asigurări că propunerea pentru a fi desemnat premier a venit „în urmă câteva zile”.

„Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocraţi, tehnic să-l numim aşa, are posibilitatea să treacă.. Am primit această propunere în urmă cu patru zile venită dinspre Cotroceni”, a dezvăluit Adrian Veştea.

Veştea a mai spus că a avut „o discuţie prealabilă” şi că, la vremea respectivă, Eugen Tomac era o persoană care „îşi dorea să-şi creeze o majoritate” şi a făcut „toate diligenţele necesare”.

„Am fost plecat din ţară, fiindcă organizăm Festivalul olimpic al tineretului european şi am fost plecat la Budapesta, aseară, când am revenit în ţară, am fost chemat de domnul preşedinte, iar decizia a fost că ar trebui să ţinem cont, înainte de toate calculele politice sau de interesul partidelor, ar trebui să ţinem cont şi de România. Şi ar trebui să ne raportăm la România, fiindcă România astăzi are o nevoie, mai mult ca oricând, de a putea face toate aceste reforme şi în acelaşi timp de a îndeplini jaloanele pentru tot ceea ce înseamnă Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi, de asemenea, operaţionalizarea SAFE, fiindcă vedem cu toţii ce se întâmplă din punct de vedere al securităţii, îndeplinirea celorlalte norme pentru accederea în OCDE... Deci sunt o serie de situaţii pe care cred că astăzi nu mai putem să le lăsăm să aştepte”, a explicat Adrian Veştea.

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(știre în curs de actualizare)

Editor : Sebastian Eduard