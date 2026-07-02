Estonia ia măsuri pentru a permite cetățenilor țărilor membre NATO să îndeplinească funcții în apărarea națională

Parlamentarii estonieni propun modificări care ar permite cetățenilor altor state membre NATO, care fac parte din Liga Apărării, să își asume obligații de serviciu militar voluntar și să ocupe posturi în timp de război care necesită un grad militar, relatează ERR.

Această măsură ar consolida gradul de pregătire atât al Ligii Apărării, cât și al forțelor armate, oferind membrilor străini o cale juridică clară de a participa la apărarea Estoniei.

Participarea ar fi în întregime voluntară. Modificările nu impun serviciul militar obligatoriu cetățenilor din țările NATO. În schimb, ele creează un sistem de participare voluntară pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani care au depus jurământul militar.

Modificările stabilesc, de asemenea, un temei juridic pentru numirea cetățenilor din țările NATO în funcții de război, ceea ce va îmbunătăți planificarea instruirii, a structurilor de comandă și a distribuției echipamentelor. În plus, modificările extind rolul membrilor de sprijin ai Ligii de Apărare (toetajaliige), permițându-le să participe într-o măsură mai largă la misiuni de criză și de urgență.

Legislația urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

O analiză juridică realizată de Aivar Engel, consilier al Comisiei pentru Apărare Națională din cadrul Riigikogu, subliniază faptul că expunerea de motive nu cuantifică necesitatea includerii cetățenilor străini. „Având în vedere că Liga de Apărare, împreună cu organizațiile sale de femei și de tineret, are peste 30.100 de membri, nu ar trebui să existe o lipsă de personal în cadrul organizației.”

El subliniază, de asemenea, că limba de comandă este estoniana, însă membrii de sprijin nu se confruntă în prezent cu nicio cerință lingvistică. Standardele lor de sănătate sunt, de asemenea, mai permisive decât cele pentru membrii activi, ceea ce ar putea crea inconsistențe în cazul în care sarcinile lor ar începe să semene cu serviciul activ.

Engel adaugă că nu este clar cine va efectua verificările de antecedente ale cetățenilor NATO pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele prevăzute în Legea Ligii de Apărare.

Editor : M.C