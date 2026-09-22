Planta aromatică pe care mulți o folosesc fără să-i cunoască proprietățile. Ce beneficii are și cum se consumă corect

Oregano este una dintre cele mai utilizate plante aromatice în gastronomie, apreciată pentru gustul intens și pentru ușurința cu care poate fi inclusă în numeroase preparate. Dincolo de rolul său culinar, conține compuși studiați pentru potențialele efecte antioxidante și antimicrobiene. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat pentru Digi24.ro ce proprietăți are, cum poate fi integrat într-o alimentație echilibrată și de ce trebuie făcută distincția între condiment, suplimente și uleiul esențial.

Oregano face parte din familia Lamiaceae, aceeași familie botanică din care provine și menta, și este una dintre plantele aromatice specifice bucătăriei mediteraneene.

Ce beneficii are oregano

„Pe lângă aroma sa intensă, oregano conține carvacrol, timol și alți compuși fenolici studiați pentru activitatea lor antioxidantă și antimicrobiană.

Oregano uscat are un gust mai puternic și o concentrație nutritivă mai mare raportată la aceeași greutate. Condimentul furnizează vitamina K, precum și fier, calciu și mangan. Totuși, întrucât este folosit în porții reduse, nu poate fi considerat o sursă principală de vitamine și minerale în dieta zilnică.

Efectele asupra sistemului digestiv

Oregano este folosit în mod tradițional pentru susținerea confortului digestiv și poate fi inclus într-o dietă echilibrată și variată. Totuși, nu trebuie privit ca un tratament pentru balonare, constipație sau alte tulburări digestive. Sănătatea digestivă este influențată de alimentație, hidratare, mișcare, somn, nivelul de stres și modul în care sunt consumate mesele.

O soluție pentru reducerea cantității de sare

Oregano poate intensifica gustul mâncării atunci când este folosit împreună cu alte plante aromatice precum usturoi, lămâie sau diferite condimente. În acest fel, cantitatea de sare adăugată preparatelor poate fi redusă fără ca acestea să-și piardă savoarea.

Frunzele proaspete au un gust mai delicat și pot fi adăugate spre finalul gătirii sau direct peste mâncare. Oregano uscat este mai intens și se potrivește în sosuri de roșii, tocănițe, preparate cu leguminoase, legume ori cartofi copți. Pentru eliberarea aromei, frunzele uscate pot fi mărunțite ușor între degete înainte de utilizare.”, a explicat Gina Tăujan

Ce diferențe există între oregano și produsele concentrate

„Este important să facem distincția între oregano utilizat drept condiment și produsele concentrate, precum uleiul esențial sau suplimentele. Deși provin din aceeași plantă, acestea pot conține cantități mult mai mari de compuși activi, inclusiv carvacrol, și presupun moduri diferite de utilizare.”, a explicat psihonutriționistul

Oregano proaspăt sau uscat este folosit în cantități reduse pentru aromatizarea mâncărurilor. Suplimentele pot conține pulbere, extracte ori ulei de oregano în doze concentrate, care diferă de la un produs la altul. Din acest motiv, compoziția și indicațiile de pe etichetă trebuie verificate înainte de administrare.

Uleiul esențial este obținut prin distilare și concentrează fracțiunea volatilă a plantei. Acesta nu este echivalent cu oregano alimentar și nu trebuie ingerat decât dacă produsul este destinat în mod expres administrării orale și este utilizat conform recomandărilor producătorului sau ale unui specialist. Nici suplimentele, nici uleiul esențial nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Beneficiile atribuite plantei trebuie evaluate în contextul general al stilului de viață. Folosit într-un meniu echilibrat, alături de legume, fructe, verdețuri, nuci, semințe și alte produse vegetale, oregano poate adăuga savoare și poate diversifica preparatele.”, a conchis sursa Digi24.ro