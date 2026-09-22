Live TV

Planta aromatică pe care mulți o folosesc fără să-i cunoască proprietățile. Ce beneficii are și cum se consumă corect

Marina Cimpoacă Data publicării:
Beneficii oregano. Sursă Foto Getty Images
Beneficii oregano. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce beneficii are oregano Ce diferențe există între oregano și produsele concentrate

Oregano este una dintre cele mai utilizate plante aromatice în gastronomie, apreciată pentru gustul intens și pentru ușurința cu care poate fi inclusă în numeroase preparate. Dincolo de rolul său culinar, conține compuși studiați pentru potențialele efecte antioxidante și antimicrobiene. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat pentru Digi24.ro ce proprietăți are, cum poate fi integrat într-o alimentație echilibrată și de ce trebuie făcută distincția între condiment, suplimente și uleiul esențial.

Oregano face parte din familia Lamiaceae, aceeași familie botanică din care provine și menta, și este una dintre plantele aromatice specifice bucătăriei mediteraneene.

Ce beneficii are oregano

„Pe lângă aroma sa intensă, oregano conține carvacrol, timol și alți compuși fenolici studiați pentru activitatea lor antioxidantă și antimicrobiană.

Oregano uscat are un gust mai puternic și o concentrație nutritivă mai mare raportată la aceeași greutate. Condimentul furnizează vitamina K, precum și fier, calciu și mangan. Totuși, întrucât este folosit în porții reduse, nu poate fi considerat o sursă principală de vitamine și minerale în dieta zilnică.

Efectele asupra sistemului digestiv

Oregano este folosit în mod tradițional pentru susținerea confortului digestiv și poate fi inclus într-o dietă echilibrată și variată. Totuși, nu trebuie privit ca un tratament pentru balonare, constipație sau alte tulburări digestive. Sănătatea digestivă este influențată de alimentație, hidratare, mișcare, somn, nivelul de stres și modul în care sunt consumate mesele.

O soluție pentru reducerea cantității de sare

Oregano poate intensifica gustul mâncării atunci când este folosit împreună cu alte plante aromatice precum usturoi, lămâie sau diferite condimente. În acest fel, cantitatea de sare adăugată preparatelor poate fi redusă fără ca acestea să-și piardă savoarea.

Frunzele proaspete au un gust mai delicat și pot fi adăugate spre finalul gătirii sau direct peste mâncare. Oregano uscat este mai intens și se potrivește în sosuri de roșii, tocănițe, preparate cu leguminoase, legume ori cartofi copți. Pentru eliberarea aromei, frunzele uscate pot fi mărunțite ușor între degete înainte de utilizare.”, a explicat Gina Tăujan

Ce diferențe există între oregano și produsele concentrate

„Este important să facem distincția între oregano utilizat drept condiment și produsele concentrate, precum uleiul esențial sau suplimentele. Deși provin din aceeași plantă, acestea pot conține cantități mult mai mari de compuși activi, inclusiv carvacrol, și presupun moduri diferite de utilizare.”, a explicat psihonutriționistul

Oregano proaspăt sau uscat este folosit în cantități reduse pentru aromatizarea mâncărurilor. Suplimentele pot conține pulbere, extracte ori ulei de oregano în doze concentrate, care diferă de la un produs la altul. Din acest motiv, compoziția și indicațiile de pe etichetă trebuie verificate înainte de administrare.

Uleiul esențial este obținut prin distilare și concentrează fracțiunea volatilă a plantei. Acesta nu este echivalent cu oregano alimentar și nu trebuie ingerat decât dacă produsul este destinat în mod expres administrării orale și este utilizat conform recomandărilor producătorului sau ale unui specialist. Nici suplimentele, nici uleiul esențial nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Beneficiile atribuite plantei trebuie evaluate în contextul general al stilului de viață. Folosit într-un meniu echilibrat, alături de legume, fructe, verdețuri, nuci, semințe și alte produse vegetale, oregano poate adăuga savoare și poate diversifica preparatele.”, a conchis sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digi Sport
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
straini ferma
Voluntari străini în fermele româneşti
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Puterile medii se reorganizează, în timp ce Trump face ravagii pe...
blocuri aninoasa
Calvarul a zeci de familii din Aninoasa, rămase fără case după...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stânga), președintele Consiliului European, Antonio Costa (dreapta), și prim-ministrul Canadei, Mark Carney (centru)
„Prieteni cu beneficii”: Von der Leyen propune un nou tip de relație...
Ultimele știri
Nicușor Dan, la sediul JPMorgan: ce mesaje au primit marii investitori despre deficitul și viitorul economic al României
Vânzările de truse de urgență cresc în Lituania din cauza amenințării la adresa securității din partea Rusiei
Capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia a scăzut aproape la jumătate din cauza atacurilor ucrainene (evaluare)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala...
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf renunță la 1,1 milioane de euro din contractul cu Esperance Tunis pentru FCSB
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Claudiu Manda, europarlamentar PSD: va fuma din nou pe stadionul Ion Oblemenco, deși e interzis
Adevărul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Playtech
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a auzit de România până la întâlnirea cu Diana Belbiță: ”Acum are destule motive să vină”
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
De ce se pregătește Europa pentru un conflict mai larg, dincolo de Ucraina. Ceva îngrijorează profund liderii...
Newsweek
Cât ar trebui să coste gazul ca să fie mai rentabil să te încălzești pe curent? Calcule pentru o factură mică
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...