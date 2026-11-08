Meteorologii anunță că un val de aer rece va aduce temperaturi ce vor coborî sub 6 grade ziua. Noaptea va fi ger, iar cel mai rece va fi în estul Transilvaniei. Cu toate astea, de săptămâna viitoare vremea s-ar putea încălzi, potrivit directorului de prognoză ANM Florinela Georgescu.

„Vremea este rece pentru perioada în care ne aflăm. Noaptea trecută temperaturile au scăzut la -11 grade în restul Transilvaniei și acest lucru se va întâmpla cel mai probabil și în noaptea care urmează. La nivelul întregii țări așteptăm minime în general între -8 și +4 grade. Aceste 4 grade posibil doar în dealurile de vest.

Posibil de asemenea la noapte să plouă slab în partea de sud-vest a țării iar în vestul Carpaților Meridionali să fie precipitații mixte”, a transmis Florinela Georgescu.

Conform directorului ANM, mâine ploile vor cuprinde și alte zone ale țării, însă de săptămâna viitoare temperaturile vor crește chiar și până la 20 de grade.

„Mâine ploile se vor extinde, vor cuprinde partea de vest și sud-vest a țării. Ne așteptăm în cotinuare slab cantitativ, iar temperaturile maxime în foarte ușoară creștere, între 5 și 13 grade. Începe un proces de încălzire a vremii în primele zile a săptămânii viitoare, dar o încălzire mai accentuată o așteptăm în a doua parte a săptămânii, joi-vineri, posibil chiar temperaturi de peste 20 de grade în partea de vest și de sud a teritoriului.

Până atunci și aria ploilor se va extinde, va cuprinde marți partea de vest, centru, de nord a țării și miercuri vestul și centrul țării vor și locurile unde așteptăm precipirații mai extinse”, a mai explicat specialistul.

În Capitală, vremea urmează o noapte geroasă, însă zilele viitoare temperaturile ar urma să crească.

„La București la noapte o vreme foarte rece, cu minima de -3, -2 grade. De mâine ușor ușor temperaturile vor începe să crească și aici dar posibil și să plouă începând de mâine noapte”, a conchis Florinela Georgescu.

Editor : I.B.