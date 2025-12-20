Live TV

Video Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment; O minune că Nicușor Dan a reușit să țină primăria pe linia de plutire

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu FOTO Captură Video

Datorii uriașe

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la o zi după învestirea în funcție că situația financiară a primăriei este una foarte dificilă și că a descoperit datorii de peste 2 miliarde de lei. Mare parte a acestora e formată din debitele acumulate de Societatea de Transport Bucureşti (STB), despre care noul edil spune că, dacă nu achită datoriile, este aproape de faliment. El a mai adăugat că este o „mică minune” faptul că fostul edil Nicuşor Dan „a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”.

„Vreau să spun, din capul locului, că domnul preşedinte Nicuşor Dan a avut şi are dreptate în ceea ce priveşte problema structurală a bugetului municipiului Bucureşti. (...) Este o mică minune faptul că domnul fost primar general Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”, a afirmat Ciprian Ciucu la începutul primei sale conferinţe de presă ca primar general.

El a subliniat că nu vrea să vorbească despre „greaua moştenire” ci despre „cum s-a ajuns” în această situaţie .

Ciucu a prezentat cheltuielile făcute de Primăria Capitalei în primele 11 luni ale acestui an, arătând că aproximativ 53% din banii primăriei s-au cheltuit pentru termoficare, transporturi, 9% către plăţi pentru asistenţă socială. El a adăugat că primăria are, de asemenea „multe, multe datorii”.

„Se observă că această primărie nu este agenţie de dezvoltare, în care primarul nu are o flexibilitate foarte mare să gândească proiecte şi politici, ci doar să ia bani de la Guvern, de unde-i vin, să facă plăţi mai departe. Asta este ce poate să facă orice primar general astăzi, că sunt eu, că este altcineva, altceva nu are de făcut decât să dea bani mai departe”, a afirmat Ciprian Ciucu.



Edilul a mai explicat că a analizat date financiare privind activitatea principalelor companii ale Primăriei din ultimii zece ani și a prezentat date care arată că Primăria are datorii în cuantum de 2,105 miliarde de lei, dintre care 811 milioane lei pentru subvenţia la transport, 504 milioane lei pentru subvenţia la termoficare, 470 de milioane de lei pentru stimulente acordate sub formă de ajutoare sociale, 232 de milioane lei reprezintă datoriile unor instituţii subordonate şi 88 de milioane de lei omului de afaceri Costică Constanda, care a câştigat în instanţă un proces în urma căruia primăria are să îi plătească 125 de milioane de lei, sumă pentru care s-au făcut eşalonări.

Pentru STB, edilul spune că plăţile şi creditele bugetare pentru compania de transport „au început să explodeze” din anul 2019, după transformarea fostei regii de transport în STB.

Ciprian Ciucu a anunţat că STB este aproape de faliment, acumulând datorii de peste un miliarde de lei către bugetul de stat, mare parte provenind din neplata contribuţiilor pentru angajaţi.

„În acest moment, nu avem 2025, dar vă zic că este mult mai mult decât 2024, pentru că ştiu pe din afară, este 1,38 de miliarde astăzi, datoria pe care STB o are la ANAF. Deci din punctul meu de vedere, cu această datorie, dacă noi nu plătim la timp acele eşalonări pe care le-a gândit fostul primar general, aproape această societate este un faliment. Şi nu mi-este frică să pronunţ acest cuvânt. Deci, vorbim despre 1,38 de miliarde, încă o dată, datorii pe care STB le are către ANAF”, a afirmat Ciprian Ciuci, sâmbătă, în prima conferinţă de presă susţinută ca primar general al Capitalei.

În ceea ce priveşte RADET/Termoenergetica, acesta anunţă că, din anul 2019, bugetul a continuat să crească, cu scăderi în 2024 şi 2025, după ce au început reparaţiile la conducte. Termoenergetica are de asemenea datorii la ANAF, a explicat edilul, el subliniind că există o datorie de 3 miliarde de lei pentru care Primăria se judecă, iar pe lângă aceasta există şi alte debite.

