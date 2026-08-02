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Exclusiv La ce măsuri pentru reducerea consumului de energie se pot aștepta bucureștenii. Ciucu anunță discuții cu marii consumatori

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ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Mai multe orașe din România și din Europa au anunțat deja măsuri pentru reducerea consumului de energie, având în vedere criza provocată de secetă din ultimele zile. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că mâine va avea o discuție cu reprezentanții marilor consumatori de energie pentru a decide ce măsuri vor fi luate și în București.



„Am vorbit deja cu domnul Pricop, care este șeful Inspectoratului pentru Urgențe pe București-Ilfov. Mâine dimineață ne vom întâlni și voi convoca acele subordonate din cadrul Primăriei Municipiului București care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public și să vedem ce putem face”, a spus el.

Întrebat la ce să se aștepte bucureștenii, Ciucu a spus: „Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toți conducătorii acestor instituții sau companii municipale mi-e greu să vă spun, pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue, adică nu le poți întrerupe. Dacă este o situație excepțională și este ceva din această categorie, ne putem gândi”.

„Iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important, de asemenea. Deci e greu de spus ce putem face și noi, dar vom analiza temeinic mâine și să vedem dacă sunt măsuri care se impun. Să vedem unde se pot folosi generatoare, ce se mai poate face”, a spus Ciucu.

Editor : M.B.

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