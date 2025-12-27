Cum să scapi de cadourile de Crăciun care nu îți plac, fără să afle nimeni. Sfaturi de la specialiști

Cu toții am primit cel puțin un cadou de Crăciun care nu a fost pe gustul nostru - un pulover care nu se potrivește, un ornament sau un parfum care nu ne place. Nu toate cadourile sunt primite cu încântare, așa că, în loc să le ascundem în spatele unui dulap, o analiză BBC arată cum putem scăpa de ele fără a face pe nimeni să se simtă prost.

1. Îl poți oferi cadou altcuiva

Mai mulți oameni au declarat pentru BBC ce fac cu acele cadouri care nu au fost întocmai pe gustul loc. Pentru Dawn-Maria France din North Yorkshire, soluția pentru cadourile nedorite este simplă: le oferă mai departe altcuiva. Spune că perioada imediat după Crăciun este momentul perfect pentru asta.

Nu se simte deloc vinovată și crede că este un mod mai sustenabil de a celebra sărbătorile.

„Într-un an am primit niște semințe de grădină de care nu aveam niciun folos”, povestește ea.

În loc să le lase să se irosească, Dawn-Maria le-a oferit cadou unei prietene pasionate de grădinărit. „Este o metodă prietenoasă cu bugetul, mai ales în contextul crizei costului vieții, și m-a ajutat să-mi eliberez casa de lucruri inutile”, adaugă aceasta.

Cadouri de milioane, aruncate la gunoi

Acest obicei ar putea contribui și la rezolvarea unei probleme mult mai mari. În fiecare an, în Marea Britanie sunt aruncate cadouri nedorite în valoare estimată de 42 de milioane de lire sterline, unele ajungând la groapa de gunoi.

2. Acoperă orice urmă

Cum poți să oferi însă un cadou fără să superi pe nimeni?

„Ai grijă să nu fii prins”, avertizează Louise Minchin, realizatoarea emisiunii Rip Off Britain de la BBC, care îi sfătuiește pe cei care aleg să ofere cadourile altcuiva să îndepărteze orice etichetă sau bilețel adresat altei persoane.

Dacă a fost deschis sau face parte dintr-un set incomplet, este un semn clar că obiectul nu mai este nou.

„Mi s-a întâmplat și mie”, recunoaște Kate Bottley de la BBC Radio 2, care a uitat să verifice dacă nu cumva există un bilet în interiorul unui cadou pe care l-a oferit mai departe. „L-au deschis și am spus: «Oh, nu, îmi pare atât de rău»”, își amintește aceasta.

Este suficient pentru a-i face pe amândoi să se simtă stânjeniți. Dr. Oscar, colaborator frecvent al emisiunii Morning Live de la BBC, își amintește că a primit o cutie de bomboane cu mesajul: „Dragă doamnă Smith, mulțumesc că mi-ați fost profesoară anul acesta”. Asta nu l-a oprit însă să o ofere mai departe. „Am scos eticheta pentru următoarea persoană”, spune el.

„Trebuie să te asiguri că persoana care a oferit inițial cadoul și noul beneficiar nu au șanse să se întâlnească.”

3. Poți să le vinzi

Kirsty Quinn, în vârstă de 36 de ani, din Oxfordshire, spune că obține aproximativ 500 de lire pe lună dacă vine obiecte cumpărate de la târguri și din magazine caritabile, pe platforme precum eBay și Vinted.

„Cred că dacă primești un cadou pe care nu îl vei folosi sau nu îți place și care riscă să rămână într-un sertar sau chiar să ajungă la groapa de gunoi, nu văd nicio problemă în a-l oferi mai departe… sau a-l vinde online”, spune ea.

„Vânzarea cadourilor nedorite poate ajuta pe altcineva să obțină un lucru pe care și-l dorește la un preț mai mic, ceea ce este cu atât mai relevant în contextul actual, în care economia trece printr-o perioadă dificilă”, a adăugat Kirsty.

„În același timp, vânzătorul poate folosi banii pentru ceva de care are cu adevărat nevoie, ceva care îi îmbunătățește viața sau pe care îl va folosi cu adevărat. Pentru mine, acest lucru este mai practic și mai sustenabil decât să lași obiectele să se irosească.”

Potrivit platformei Vinted, prima duminică din fiecare an aduce o creștere semnificativă a numărului de anunțuri cu cadouri nedorite, de aproximativ trei ori peste media zilnică obișnuită.

Anul trecut, cele mai frecvent listate produse au fost cosmeticele și parfumurile pentru femei, bijuteriile, pijamalele și produsele de machiaj, arată datele platformei.

După Crăciun, articolele vestimentare au dominat topul celor mai cumpărate produse, urmate îndeaproape de cele din categoria divertisment și electronice, mai arată datele prezentate de Vinted.

4. Donează-le

Dacă nu ți se pare potrivită ideea de a oferi altcuiva drept cadou ceva ce tocmai ai primit, există multe alte modalități de a da mai departe bucuria, spune Louise.

Donarea către organizații caritabile este o opțiune evidentă – și una care poate face o diferență reală. Magazinele caritabile așteaptă cu nerăbdare perioada de după Crăciun, când cadourile nedorite devin comori pentru alți oameni. Acest lucru este subliniat și de Allison Swaine-Hughes, director de retail la British Heart Foundation.

„Dacă aveți decorațiuni care nu vi se potrivesc, un joc de societate primit de două ori sau un pulover de Crăciun care nu mai este pe gustul vostru, de ce să nu le permiteți să lumineze casa sau garderoba altcuiva, donându-le către noi?”, spune ea.

Și nu este vorba doar despre donații – cumpărăturile din magazinele caritabile, inclusiv în perioada Crăciunului, pot face diferența.

„Magazinele noastre sunt pline de comori neașteptate – obiecte de calitate care așteaptă să-și găsească un nou cămin”, a adăugat aceasta.

Editor : A.G.