Live TV

Video Imagini impresionate din singura țară ortodoxă din Africa. Zeci de milioane de oameni au sărbătorit Crăciunul

Data actualizării: Data publicării:
etiopia 2 .jpg 2
Sursa foto: Biserica Ortodoxă din Etiopia

Una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din lume este cea din Etiopia. Țara africană are a doua cea mai mare comunitate ortodoxă, cu zeci de milioane de creștini, după Rusia. Tradițiile sunt unele dintre cele mai vechi în singurul stat din Africa care are ortodoxismul ca religie oficială. 

Spre deosebire de Crăciunul cu care sunteți probabil obișnuiți, varianta etiopiană se remarcă prin absența decorațiunilor încurcate, a căciulilor roșii cu pompon și a luminilor multicolore care pâlpâie printre ramurile coniferelor.

Crăciunul etiopian este sărbătorit pe 7 ianuarie în calendarul gregorian sau pe 29 Tahsas în calendarul etiopian.

În perioada premergătoare Crăciunului, credincioșii trebuie să țină un post de 43 de zile cunoscut sub numele de Tsome Nebiyat sau „Postul profeților”.

În această perioadă, credincioșii trebuie să se abțină de la toate produsele non-vegane și substanțele psihoactive, inclusiv alcoolul, și pot consuma doar o singură masă pe zi.

Începând cu 25 noiembrie, se crede că postul curăță trupul de păcate, oferind celor care îl respectă ocazia de a-și purifica spiritul în așteptarea nașterii Mântuitorului, Iisus Hristos.

În timpul festivităților, se poartă o îmbrăcăminte tradițională din bumbac alb, subțire, cu dungi colorate la ambele capete, numită Netela.

În ajunul Crăciunului, sau gahadul Crăciunului, etiopienii participă la slujba de noapte, care începe de obicei în jurul orei 18:00 și se termină la ora 3:00.

În bisericile adesea circulare, oamenii se aliniază în jurul laturilor bisericii și încep o lungă procesiune în jurul circumferinței bisericii, acompaniați de un cor ceresc și o serie de instrumente tradiționale, cum ar fi sistrumul, un tambur în formă de tamburină.

În acest moment, enoriașilor li se dau lumânări și îl urmează pe preot în jurul bisericii, în timp ce acesta le acordă binecuvântări pentru anul care urmează celor pe lângă care trece.

După ce au trecut de două ori, enoriașii sunt împărțiți pe sexe și se adună în jurul cercului central, unde preotul oficiază liturghia.

O distracție populară în ziua de Crăciun este sportul tradițional Yeferas Guks. Bazat pe o tradiție de vânătoare veche de secole, jocul se practică călare și implică aruncarea de sulițe ceremoniale între combatanți, în încercarea de a-și doborî adversarii de pe cai.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
5
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Digi Sport
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin ridică paharul de șampanie
Ce lideri europeni s-au aflat pe lista lui Putin cu urări de Crăciun și Anul Nou
Turkey News - September 8, 2025
Val de arestări în Turcia: 357 de suspecți asociați cu gruparea Stat Islamic, reținuți în 21 de provincii
masina politie lumini noapte seara
Autorul crimei de la Turnul Măgurele a fost arestat preventiv. Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor
masa de craciun, peste
Cum ne revenim după excesele de Crăciun. Sfaturile medicilor pentru zilele următoare
Masa de Crăciun. Foto Getty Images
Ce facem cu mâncarea după Sărbători. Sfaturile unui bucătar pentru reinventarea meniului
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Donald Trump și Nicolas Maduro
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui...
euro in plic
Bulgaria plătește primele pensii în euro. Polițiști și jandarmi au...
Ultimele știri
Primele declarații ale noului șef de cabinet al lui Zelenski, fostul conducător al spionajului militar ucrainean
Trafic intens pe DN1: se circulă greu pe sensul spre București. Care sunt rutele ocolitoare pentru a ajunge în Capitală
Președintele sud-coreean cere sprijinul omologului chinez pentru limitarea programului nuclear al Coreei de Nord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția virală lui Kate Middleton după ce un fan a prezis viitoarea înălțime a prințului George: „Îi ajunge...
Cancan
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Fanatik.ro
Câți bani a luat campionul de la Jocurile Olimpice pe medaliile de aur scoase la licitație. Suma este uriașă
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum au rămas bucureştenii din sectorul 2 în continuare datori chiar şi după ce şi-au plătit impozitele...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Validitate testament. Când este considerat legal
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
NU e vărul său! Cine este, de fapt, omul care l-a TRĂDAT pe Gigi Becali: ”L-am iubit ca pe un frate”
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...