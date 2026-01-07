Una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din lume este cea din Etiopia. Țara africană are a doua cea mai mare comunitate ortodoxă, cu zeci de milioane de creștini, după Rusia. Tradițiile sunt unele dintre cele mai vechi în singurul stat din Africa care are ortodoxismul ca religie oficială.

Spre deosebire de Crăciunul cu care sunteți probabil obișnuiți, varianta etiopiană se remarcă prin absența decorațiunilor încurcate, a căciulilor roșii cu pompon și a luminilor multicolore care pâlpâie printre ramurile coniferelor.

Crăciunul etiopian este sărbătorit pe 7 ianuarie în calendarul gregorian sau pe 29 Tahsas în calendarul etiopian.

În perioada premergătoare Crăciunului, credincioșii trebuie să țină un post de 43 de zile cunoscut sub numele de Tsome Nebiyat sau „Postul profeților”.

În această perioadă, credincioșii trebuie să se abțină de la toate produsele non-vegane și substanțele psihoactive, inclusiv alcoolul, și pot consuma doar o singură masă pe zi.

Începând cu 25 noiembrie, se crede că postul curăță trupul de păcate, oferind celor care îl respectă ocazia de a-și purifica spiritul în așteptarea nașterii Mântuitorului, Iisus Hristos.

În timpul festivităților, se poartă o îmbrăcăminte tradițională din bumbac alb, subțire, cu dungi colorate la ambele capete, numită Netela.

În ajunul Crăciunului, sau gahadul Crăciunului, etiopienii participă la slujba de noapte, care începe de obicei în jurul orei 18:00 și se termină la ora 3:00.

În bisericile adesea circulare, oamenii se aliniază în jurul laturilor bisericii și încep o lungă procesiune în jurul circumferinței bisericii, acompaniați de un cor ceresc și o serie de instrumente tradiționale, cum ar fi sistrumul, un tambur în formă de tamburină.

În acest moment, enoriașilor li se dau lumânări și îl urmează pe preot în jurul bisericii, în timp ce acesta le acordă binecuvântări pentru anul care urmează celor pe lângă care trece.

După ce au trecut de două ori, enoriașii sunt împărțiți pe sexe și se adună în jurul cercului central, unde preotul oficiază liturghia.

O distracție populară în ziua de Crăciun este sportul tradițional Yeferas Guks. Bazat pe o tradiție de vânătoare veche de secole, jocul se practică călare și implică aruncarea de sulițe ceremoniale între combatanți, în încercarea de a-și doborî adversarii de pe cai.

Editor : A.R.