Ce lideri europeni s-au aflat pe lista lui Putin cu urări de Crăciun și Anul Nou

Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin a transmis felicitări de Crăciun și Anul Nou mai multor aliați globali, inclusiv liderilor din China, SUA, India și America Latină. În Europa, însă, doar doi lideri au fost menționați în mesajele oficiale ale președintelui rus.

„Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a transmis urări de Crăciun şi pentru Noul An 2026 şefilor de stat şi de guvern străini”, a transmis serviciul de presă al Preşedinţiei Ruse.

Liderii europeni aflați pe lista cu urări de sărbători a lui Putin au fost doar Viktor Orban şi Robert Fico. El l-a felicitat şi pe papa Leon al XIV-lea, pe omologul său american, Donald Trump, pe preşedintele chinez Xi Jinping, pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi pe prim-ministrul indian Narendra Modi.

Preşedintele rus i-a felicitat, de asemenea, pe liderul nord-coreean Kim Jong-un şi pe preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa.

Putin a transmis, de asemenea, mesaje de felicitare aliaţilor săi din America Latină: preşedintele Braziliei, Lula da Silva, preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel şi copreşedinţii din Nicaragua, Daniel Ortega şi Rosario Murillo. Şeful statului rus a mai felicitat lideri din fostele republici sovietice şi ai altor ţări din Asia şi Africa.

