În timpul vizitei sale oficiale în Coreea de Nord, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a făcut schimb de cadouri cu dictatorul de la Phenian, numit oficial președintele Comisiei pentru Afaceri de Stat a Republicii Populare Democrate Coreene, Kim Jong Un, relatează BelTA

Liderul nord-coreean i-a oferit președintelui Belarusului o sabie și o vază mare decorată în stilul tradițional al țării, cu diverse scoici, precum și o monedă comemorativă de aur bătută cu ocazia vizitei liderului belarus în Coreea de Nord.

La rândul său, Aleksandr Lukașenko i-a oferit lui Kim Jong Un cadouri din Belarus, printre care produse alimentare locale, precum ciocolata „President”, bezele belaruse și pâinea neagră.

Un cadou special pentru liderul nord-coreean a fost o pușcă de asalt VSK.

„Armele de foc vor fi întotdeauna necesare pentru un soldat”, a spus Aleksandr Lukașenko, menționând că Belarus produce propriile arme de calibru mic și muniție.

Kim Jong Un a manifestat interes pentru pușcă, și-a exprimat recunoștința, a examinat-o cu atenție, a întrebat despre caracteristicile acesteia și a încercat chiar să o reîncarce.

„Așa este! Kim Jong Un deține arma”, a remarcat președintele Belarusului.

„Pentru cazul în care apar dușmani”, a adăugat dicatorul belarus.

Lukașenko i-a oferit, de asemenea, liderului nord-coreean o centură Slutsk, descriind-o ca un artefact sacru belarus. Aceste centuri lungi și late, împodobite cu modele frumoase și țesături complexe realizate cu fire prețioase, erau tipice pe teritoriile belaruse cu secole în urmă și simbolizau originea nobilă a proprietarilor lor.

Ulterior, acest meșteșug unic a fost reînviat sub îndrumarea lui Aleksandr Lukașenko. În plus, soției lui Kim Jong Un i-a fost oferit un elegant buchet de flori împodobit cu pietre prețioase, iar fiicei sale i-a fost dăruită o cutie de bijuterii artistică.

