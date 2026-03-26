Bezele, pâine, ciocolată și arme. Ciudatul schimb de cadouri între dictatorii din Belarus și Coreea de Nord

kim
În timpul vizitei sale oficiale în Coreea de Nord, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a făcut schimb de cadouri cu dictatorul de la Phenian, numit oficial președintele Comisiei pentru Afaceri de Stat a Republicii Populare Democrate Coreene, Kim Jong Un, relatează BelTA

Liderul nord-coreean i-a oferit președintelui Belarusului o sabie și o vază mare decorată în stilul tradițional al țării, cu diverse scoici, precum și o monedă comemorativă de aur bătută cu ocazia vizitei liderului belarus în Coreea de Nord.

La rândul său, Aleksandr Lukașenko i-a oferit lui Kim Jong Un cadouri din Belarus, printre care produse alimentare locale, precum ciocolata „President”, bezele belaruse și pâinea neagră.

Un cadou special pentru liderul nord-coreean a fost o pușcă de asalt VSK.

„Armele de foc vor fi întotdeauna necesare pentru un soldat”, a spus Aleksandr Lukașenko, menționând că Belarus produce propriile arme de calibru mic și muniție.

Kim Jong Un a manifestat interes pentru pușcă, și-a exprimat recunoștința, a examinat-o cu atenție, a întrebat despre caracteristicile acesteia și a încercat chiar să o reîncarce.

„Așa este! Kim Jong Un deține arma”, a remarcat președintele Belarusului.

„Pentru cazul în care apar dușmani”, a adăugat dicatorul belarus.

Lukașenko i-a oferit, de asemenea, liderului nord-coreean o centură Slutsk, descriind-o ca un artefact sacru belarus. Aceste centuri lungi și late, împodobite cu modele frumoase și țesături complexe realizate cu fire prețioase, erau tipice pe teritoriile belaruse cu secole în urmă și simbolizau originea nobilă a proprietarilor lor.

Ulterior, acest meșteșug unic a fost reînviat sub îndrumarea lui Aleksandr Lukașenko. În plus, soției lui Kim Jong Un i-a fost oferit un elegant buchet de flori împodobit cu pietre prețioase, iar fiicei sale i-a fost dăruită o cutie de bijuterii artistică.

Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Digi Sport
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Partenerii noștri
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Meciul de pe Netflix pe care l-au așteptat milioane de oameni din întreaga lume. Și românii s-au uitat, iar...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Topul antrenorilor români din Turcia. Nu Mircea Lucescu este pe primul loc, nici Gheorghe Hagi
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Cristina Cioran, declarații despre provocarea de a-și crește copiii singură: „Totul este o luptă!” Alex...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Pro FM
Holy Molly, dezvăluiri emoționante despre copilărie, iubire și identitate: „Nu am acceptat niciodată mai...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
OFICIAL Calendarul plății pensiilor și ajutoarelor la pensie, dat peste cap. Care vor fi întârziate 30 zile?
Digi FM
„Am trăit cu dureri și am ajuns în scaun cu rotile!” Povestea unei femei care a fost la un pas de moarte din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Noapte de coșmar pentru o familie din SUA. „Fiare necunoscute” au atacat casa și au lăsat urme de gheare pe...
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”