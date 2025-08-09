Seceta închide robinetele într-o comună cu 4.000 de locuitori din Buzău. La Beceni, apa curge doar patru zile pe săptămână, după ce furnizorul local a decis să raționalizeze distribuția. Oamenii sunt revoltați.

În comuna Beceni, din județul Buzău, localnicii au apă de duminică dimineața, de la ora 8.00, până miercuri, la aceeași oră.

- „Până acum am avut, de ce să vorbim.. N-a mai dat Dumnezeu de sus și nu mai e acum”.

Cei mai afectați sunt cei care locuiesc în blocurile din centrul comunei.

- „Uite, aici de închisă, aici e deschisă. Aduc de aici de la fântână. E fântână aici pe colț, cu un bidon de cinci kile, pentru că nu pot să aduc mai mult. Mai stau oleacă, iar mă duc, mai aduc una, pentru că ce să facem, dacă spune că nu e apă, noi ce să facem”.

- „O luăm pe marginea șoselei să găsim să aducem cu bidoanele, cu roaba, cu ce ne descurcăm, cu mașina. Și să cărăm la etajul 4 apă”.

- „Este igiena personală pe timp de vară, te duci, te urci într-un mijloc de transport, în mașină, cum poți să te duci nespălat”.

Adrian Burlacu, primarul comunei Beceni: „În momentul de față nu este apă la robinet, nu au apă să se spele și nu au apă nici pentru mașina de spălat, nici pentru vase, nici pentru uzul zilnic. Seceta este un factor principal în lipsa apei, iar pe această cale fac apel la populație să consumăm cu simț de răspundere apa”.

Localitatea Beceni, împreună cu alte patru comune, se alimentează cu apă din lacul de acumulare Cireșu. În total, sunt aproximativ 10.000 de oameni, iar rețeaua de apă nu face față.

Editor : A.C.