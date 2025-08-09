Live TV

Video O localitate din județul Buzău are doar patru zile pe săptămână apă, din cauza secetei. „Cărăm până la etajul 4”

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-09 204612
Foto: captură video Digi24

Seceta închide robinetele într-o comună cu 4.000 de locuitori din Buzău. La Beceni, apa curge doar patru zile pe săptămână, după ce furnizorul local a decis să raționalizeze distribuția. Oamenii sunt revoltați.

În comuna Beceni, din județul Buzău, localnicii au apă de duminică dimineața, de la ora 8.00, până miercuri, la aceeași oră. 

- „Până acum am avut, de ce să vorbim.. N-a mai dat Dumnezeu de sus și nu mai e acum”. 

Cei mai afectați sunt cei care locuiesc în blocurile din centrul comunei. 

- „Uite, aici de închisă, aici e deschisă. Aduc de aici de la fântână. E fântână aici pe colț, cu un bidon de cinci kile, pentru că nu pot să aduc mai mult. Mai stau oleacă, iar mă duc, mai aduc una, pentru că ce să facem, dacă spune că nu e apă, noi ce să facem”. 

- „O luăm pe marginea șoselei să găsim să aducem cu bidoanele, cu roaba, cu ce ne descurcăm, cu mașina. Și să cărăm la etajul 4 apă”. 

- „Este igiena personală pe timp de vară, te duci, te urci într-un mijloc de transport, în mașină, cum poți să te duci nespălat”. 

Adrian Burlacu, primarul comunei Beceni: „În momentul de față nu este apă la robinet, nu au apă să se spele și nu au apă nici pentru mașina de spălat, nici pentru vase, nici pentru uzul zilnic. Seceta este un factor principal în lipsa apei, iar pe această cale fac apel la populație să consumăm cu simț de răspundere apa”. 

Localitatea Beceni, împreună cu alte patru comune, se alimentează cu apă din lacul de acumulare Cireșu. În total, sunt aproximativ 10.000 de oameni, iar rețeaua de apă nu face față.

Citește și: Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
4
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
untold
5
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil
Digi Sport
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir...
turist pe sezlong, la plaja
Amenzile care îți pot strica vacanța. Locuri unde se aplică sancțiuni...
soldati pe front in ucraina
Ce ar însemna retragerea trupelor ucrainene din Donețk pentru...
Ultimele știri
Orașul în care prețul parcării pe timp de zi se triplează. Primar: „Proiectele noastre promovate de Guvern nu își mai găsesc finanțare”
Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Edy Chereji despre următorul capitol al UNTOLD: Vrem să ducem acest festival pe mai multe
Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Jean Valvis: “Antreprenoriatul român e o forță uriașă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ostra alimentare apa
Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații
canicula
Val de caniculă în Capitală: Poliția Locală și ISU distribuie apă. Unde se află centrele de ajutor și cișmelele din București
paraul corund de la praid vazut de sus
Guvernul alocă 17,8 milioane de lei pentru desalinizare, după tragedia de la Praid. Cseke Attila: „Venim în ajutorul oamenilor”
File photo dated 11/08/08 of a general view of water dripping out of a kitchen tap. England faces public water shortages of five billion litres a day by 2055 without urgent action to cut leaks, curb use and build new reservoirs, officials have warned. Iss
O regiune din Franța a interzis apa de la robinet. „Mi se pare înfricoșător. Chiar dacă nu mai bem apă, tot vom fi expuși”
deșeuri-toxice-mină-alsacia-franța-2
„Bomba cu ceas” de sub cel mai mare acvifer al Europei: O mină plină de deșeuri toxice ar putea otrăvi apa a milioane de oameni
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute...
Fanatik.ro
O femeie și-a pierdut soțul, bolnav de cancer, dar i-a făcut un copil la doi ani de la deces. Cum a fost...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
De ce China sapă o groapă de 10.000 de metri în pământ. Motivul e unul de-a dreptul surprinzător
Adevărul
La Est, prin Nord - Vest. 7 probabilități posibile înainte de întâlnirea Trump - Putin
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB
Pro FM
Cum o descrie Adam Sandler pe Taylor Swift. Actorul face dezvăluiri despre faimoasa artistă și iubitul ei
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
Adevarul
Ghidul care a adus din nou turiști străini în cramele dobrogene: „Străinii știu să bea vin, nu cer niciodată...
Newsweek
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT
Digi FM
Eminem, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. „Am plâns”. Momentul în care a realizat că trebuie să...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”