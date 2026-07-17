Pentru zeci de locuitori dintr-un sat din Dolj, găsirea apei potabile este o provocare zilnică. În zonă nu sunt fântâni, iar primul magazin este la patru kilometri distanță. Singurul izvor din care oamenii mai cărau apă pentru uzul casnic a secat și el. De 5 ani încoace, primăria le oferă săptămânal câte două bidoane de apă îmbuteliată bătrânilor. Restul, se descurcă cum pot.

Bunica Ioana are 86 de ani și locuiește singură în Teascu din Deal, un sat situat la 45 de kilometri de Craiova. Apa pe care o primește de la primărie o drămuiește cu atenție, ca să-i ajungă până la următoarea alimentare. „E greu”, mărturisește bătrâna.

În sat sunt 50 de familii pentru care apa potabilă e o grijă zilnică. Pentru animale și uz casnic, localnicii cară apă de la un puț făcut de primărie, dar pentru consum trebuie să meargă patru kilometri, până la primul magazin.

„E cam greu, dar asta e, ce să facem?! Cei bătrâni așa au trăit și așa trăim și noi. Mergem la magazin, jos la centru să cumpărăm, cărăm cu bidoanele, că ne trebuie apă, mai ales că avem copii mici, care trebuie spălați”, povestește un localnic din sat.

„Oamenii din acest sat foloseau și apă de la acest izvor pentru uz casnic, însă, de câteva zile, acesta a secat”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Este o problemă cu apa potabilă, dar fiecare își cumpără. Domnul primar a stabilit, de cinci ani, în fiecare săptămână să le aducem persoanelor vulnerabile câte două bidoane cu apă plată cumpărată și se descurcă cu ea”, spune Elena Dabega, consiliera primarului din comuna Argetoaia, județul Dolj.

Autoritățile spun că au făcut demersurile necesare pentru ca, în viitor, să poată investi în stații de tratare a apei.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia