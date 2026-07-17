Live TV

Video „Bătrânii așa au trăit, așa trăim și noi”. Viața în satul care nu a avut niciodată apă potabilă. Singurul izvor din zonă a secat acum

Data publicării:
sat fara apa
În satul Teascu din Deal sunt 50 de familii pentru care apa potabilă e o grijă zilnică. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pentru zeci de locuitori dintr-un sat din Dolj, găsirea apei potabile este o provocare zilnică. În zonă nu sunt fântâni, iar primul magazin este la patru kilometri distanță. Singurul izvor din care oamenii mai cărau apă pentru uzul casnic a secat și el. De 5 ani încoace, primăria le oferă săptămânal câte două bidoane de apă îmbuteliată bătrânilor. Restul, se descurcă cum pot.

Bunica Ioana are 86 de ani și locuiește singură în Teascu din Deal, un sat situat la 45 de kilometri de Craiova. Apa pe care o primește de la primărie o drămuiește cu atenție, ca să-i ajungă până la următoarea alimentare. „E greu”, mărturisește bătrâna.

În sat sunt 50 de familii pentru care apa potabilă e o grijă zilnică. Pentru animale și uz casnic, localnicii cară apă de la un puț făcut de primărie, dar pentru consum trebuie să meargă patru kilometri, până la primul magazin.

„E cam greu, dar asta e, ce să facem?! Cei bătrâni așa au trăit și așa trăim și noi. Mergem la magazin, jos la centru să cumpărăm, cărăm cu bidoanele, că ne trebuie apă, mai ales că avem copii mici, care trebuie spălați”, povestește un localnic din sat.

„Oamenii din acest sat foloseau și apă de la acest izvor pentru uz casnic, însă, de câteva zile, acesta a secat”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Este o problemă cu apa potabilă, dar fiecare își cumpără. Domnul primar a stabilit, de cinci ani, în fiecare săptămână să le aducem persoanelor vulnerabile câte două bidoane cu apă plată cumpărată și se descurcă cu ea”, spune Elena Dabega, consiliera primarului din comuna Argetoaia, județul Dolj.

Autoritățile spun că au făcut demersurile necesare pentru ca, în viitor, să poată investi în stații de tratare a apei.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
nava ruseasca racheta profimedia
3
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Sondaj IRES: Pe cine îi consideră românii vinovați pentru actuala criză politică. Câte...
Zele
5
Zelenski, surprins de Ziua Franţei în timp ce rupe capacul de la sticla de plastic. Val...
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
Digi Sport
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
457031751_851316367127898_8161007723100344351_n
Debitul Dunării continuă să scadă. Hidrologii estimează un nivel de aproape trei ori sub media lunii iulie
dunare secata
Seacă Dunărea, nave blocate de patru zile la mal. Imagini dezolante cu fluviul care a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 22 de ani
fermier in camp
Agricultură la mila vremii. Cu ce au înlocuit fermierii din vestul țării culturile de cereale, în lipsa sistemelor de irigații
dunare
Nivelul Dunării, în continuă scădere pe parcursul săptămânii următoare
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei
„Peisaj lunar”: Un râu de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei
Recomandările redacţiei
Donald Trump cu Benjamin Netanyahu, în timpul unei vizite în SUA
De la „Riviera Orientului Mijlociu” la o tabără-pilot: Ce a mai rămas...
ecusoan al politiei romane
Calvarul unui agent de poliție din Brașov: amenințat de 11 ani de un...
drona - marina olandeza
Cum folosește marina olandeză tehnologia pentru a-și transforma...
nicusor dan kiev 8 bis
Nicuşor Dan: Soluția pentru criza politică este la partide. Ce crede...
Ultimele știri
Pentagonul analizează acțiuni militare împotriva Cubei. Ce scenarii sunt luate în calcul (CBS News)
UE va solicita SUA scutiri de taxe pentru exporturi cheie. Propunerea include o varietate de produse, inclusiv brânză, vin și roboți
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
Fanatik.ro
Analiza financiară a lui CFR Cluj. Cât de mult afectează, de fapt, bugetul ardelenilor excluderea din cupele...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Soția lui Lautaro Martinez, mesaj emoționant după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026...
Adevărul
Obiceiurile turiștilor care îi enervează pe hotelieri. Greșelile care pot aduce costuri suplimentare
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” pentru că a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel...
Newsweek
Creștere explozivă a dosarelor de pensie ajunse la CCR. Formula de calcul ar putea fi schimbată. CASS, anulat!
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...