Live TV

Prima tranșă din ajutorul pentru pensionari va ajunge la beneficiari începând cu 4 mai. Suma maximă și categoria exclusă de la plată

Data publicării:
Ajutor financiar în mai 2026. Foto Getty Images
Din articol
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026 Când primesc românii pensiile lunii mai Cine nu beneficiază de sprijinul financiar acordat în 2026

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi, în luna mai, prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin Pachetul de Solidaritate. Sumele vor fi virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Cu toate acestea, există și situații în care unele persoane pot fi excluse de la plată, chiar dacă se încadrează în plafonul stabilit.

„Pachetul de solidaritate” este un proiect inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Măsurile sunt necesare în condițiile presiunilor resimțite de populație în urma creșterii prețurilor și vizează, în mod prioritar, protejarea veniturilor celor mai vulnerabili. 

Bani în plus pentru pensionari în mai 2026

În anul 2026 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:

  • a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;
  • b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;
  • c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

Ajutorul financiar prevăzut plăteşte în două tranşe egale, în lunile mai 2026, respectiv decembrie 2026, astfel:

  • în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv (prima tranșă);
  • în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv (prima tranșă);
  • în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv (prima tranșă).

Prin sintagma venituri lunare prevăzută se înţelege:

  • a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
  • b) venituri din pensii acordate în sistemul pensiilor militare de stat;
  • c) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009.

Important: Ajutorul financiar prevăzut se acordă în situaţia în care veniturile cumulate prevăzute şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei şi, respectiv, 3.000 lei.

Ajutorul financiar se plăteşte, din oficiu, în luna mai 2026, respectiv decembrie 2026, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaş în parte.

Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral prevăzut chiar dacă veniturile plătite în luna mai 2026, respectiv decembrie 2026 sunt aferente unei fracţiuni de lună. În cazul pensionarilor, care în luna mai 2026, respectiv decembrie 2026 încasează diferenţe de drepturi băneşti, cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii mai 2026, respectiv decembrie 2026, la determinarea plafonului prevăzut nu se iau în considerare aceste drepturi.

Ajutorul financiar se acordă pensionarilor aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii/caselor sectoriale de pensii, care au domiciliul în România.

Programul de lucru al Poștei Române de 1 mai 2026

Din datele Poștei Române: „În conformitate cu prevederile Codului Muncii, ziua de 1 Mai este declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Astfel, toate subunitățile poștale vor fi închise vineri, 1 mai 2026. Activitatea va fi reluată luni, 4 mai 2026, conform programului normal de lucru.”

Când primesc românii pensiile lunii mai

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, plata pensiilor este realizată în funcție de opțiunea aleasă de beneficiari. Pentru cei care primesc banii în cont curent sau pe card, viramentele sunt efectuate, de regulă, în data de 12 a fiecărei luni, cel târziu până pe 13. În cazul pensiilor livrate prin poștă, distribuirea sumelor se realizează la domiciliu, în intervalul 1-15 ale lunii.

Ștefan Valentin, director general la Poșta Română a transmis pentru Digi24.ro: „Chiar dacă documentația diferă între cuponul de pensie și ajutorul financiar acordat de stat, sumele vor ajunge fără probleme la beneficiari. Românii vor primi banii împreună, respectiv pensia aferentă lunii și sprijinul suplimentar.

Poșta Română a primit deja fișierele de la Casa Națională de Pensii, iar în acest moment nu există probleme care ar putea întârzia plățile. Astfel, începând de luni, 4 mai, va demara distribuirea pensiilor prin poștă, inclusiv a ajutorului financiar pentru persoanele eligibile.”

Cine nu beneficiază de sprijinul financiar acordat în 2026

Nu toți pensionarii care se încadrează în plafonul de venit vor primi sprijinul financiar acordat de stat. Potrivit reglementărilor, sunt excluse persoanele care nu au domiciliul (locul de şedere/reşedinţa) în România, chiar dacă beneficiază de pensie din sistemul public sau din cel militar.

De asemenea, ajutorul este acordat doar celor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, ceea ce înseamnă că pensionarii care nu sunt înregistrați în aceste sisteme nu vor beneficia de plată. În plus, la stabilirea eligibilității sunt luate în calcul veniturile cumulate, astfel că depășirea pragului maxim de 3.000 de lei conduce automat la pierderea dreptului de a primi acest sprijin.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură de proporții: Iranul a fost exclus! Primele reacții oficiale: ”Scandalos”
Digi Sport
Lovitură de proporții: Iranul a fost exclus! Primele reacții oficiale: ”Scandalos”
Descarcă aplicația Digi Sport
