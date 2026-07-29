Statul propune un ajutor de până la 63 de euro pe hectar pentru culturile afectate de secetă în 2025. Cine poate beneficia de sprijin

Producătorii agricoli care au cultivat porumb și floarea-soarelui și au fost afectați de seceta pedologică din 2025 ar putea primi un sprijin financiar de până la 63 de euro pe hectar, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern pus miercuri în consultare publică de Ministerul Agriculturii. Ajutorul ar urma să fie finanțat atât din fonduri europene, cât și de la bugetul de stat.

Potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre de Guvern, schema de sprijin urmărește compensarea pierderilor de venit suferite de producătorii agricoli afectați de seceta pedologică din 2025 și contribuie la asigurarea necesarului de consum al populației, precum și a furajelor pentru animale.

„Deoarece daunele şi pierderea economică semnificative suferite de producătorii agricoli ca urmare a secetei pedologice constituie o problemă specifică, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1698 al Comisiei din 10 iulie 2026 de stabilire a unui sprijin financiar de urgenţă pentru sectoarele agricole afectate de fenomene climatice nefavorabile şi de dezastre naturale din Croaţia, Cipru, Portugalia, România şi Slovenia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. Prin acest Regulament, se pune la dispoziţia Croaţiei, Ciprului, Lituaniei, Portugaliei, Sloveniei şi României un ajutor din partea Uniunii Europene în valoare totală de 56.600.000 euro, în vederea acordării unui sprijin excepţional fermierilor”, se arată în document.

Pentru România, resursele financiare necesare implementării schemei se ridică la 155,36 milioane de lei, echivalentul a 29,6 milioane de euro, calculate la un curs de schimb de 5,2487 lei pentru un euro. Din această sumă, 77,68 milioane de lei, echivalentul a 14,8 milioane de euro, provin din Fondul European de Garantare Agricolă, iar restul de 77,68 milioane de lei va fi asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cine poate beneficia și cât este ajutorul

Proiectul prevede acordarea unui sprijin financiar de urgență, sub formă de grant, pentru producătorii agricoli din sectorul vegetal care au cultivat porumb și/sau floarea-soarelui și ale căror culturi au fost afectate semnificativ de seceta pedologică din 2025.

„Măsurile prin care se acordă un sprijin excepţional ţin seama de pierderile economice suportate de fermierii afectaţi şi garantează că plăţile efectuate nu provoacă nicio denaturare a pieţei sau a concurenţei. Măsurile prevăzute în prezentul regulament pot fi cumulate cu alte forme de sprijin finanţate de Fondul european de garantare agricolă şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Având în vedere prevederile Regulamentului, prin prezentul proiect de hotărâre se acordă un sprijin financiar de urgenţă pe baza unei scheme de susţinere, denumită în continuare Schemă, care vizează compensarea sub formă de grant a producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru suprafeţele cultivate cu porumb şi/sau floarea-soarelui, care au fost afectate semnificativ de manifestarea fenomenului climatic nefavorabil de secetă pedologică, din anul 2025”, se mai precizează în nota de fundamentare.

Grantul va avea valoarea maximă de 333 de lei pe hectar, echivalentul a 63 de euro pe hectar, și va fi acordat fermierilor ale căror culturi au fost afectate în proporție de minimum 30%.

Pentru suprafețele cu un grad de afectare cuprins între 90% și 100%, beneficiarii vor primi valoarea maximă a grantului, respectiv 333 de lei pe hectar.

În cazul culturilor afectate în proporție de 30%-90%, valoarea sprijinului va fi calculată proporțional cu gradul de afectare înscris în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Dacă în document este menționat un interval de afectare, și nu un procent fix, grantul va fi stabilit pe baza mediei aritmetice a intervalului respectiv.

APIA va gestiona schema de sprijin

Implementarea schemei va fi realizată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin aparatul central și structurile sale teritoriale, respectiv centrele județene, locale și centrul municipiului București.

Potrivit Ministerului Agriculturii, pierderea de venit pentru suprafețele cultivate cu porumb și/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică din 2025 este estimată între 210 și 890 de euro pe hectar, în funcție de gradul de afectare al culturilor.

Datele centralizate de autorități arată că seceta a afectat 553.961 de hectare, dintre care 273.276 de hectare cultivate cu porumb și 280.685 de hectare cultivate cu floarea-soarelui.

În cazul porumbului, producția estimată pentru anul 2025 este de 8,96 milioane de tone, iar pierderea de venit este evaluată la 863,74 milioane de lei.

Pentru cultura de floarea-soarelui, producția estimată este de 211.241 de tone, iar pierderile de venit sunt estimate la 997,76 milioane de lei.

În nota de fundamentare, Ministerul Agriculturii a avertizat că situația fermierilor este agravată de succesiunea fenomenelor meteorologice extreme din ultimii ani.

„Situaţia fermierilor este cu atât mai dificilă pe fondul înregistrării unui ciclu de 4-5 ani consecutivi de fenomene meteorologice nefavorabile (secetă pedologică, grindină, inundaţii), astfel încât putem spune că suprafaţa agricolă a ţării noastre a suferit în toată această perioadă. Mai mult, în condiţiile date, asigurarea atât a necesarului de consum al populaţiei, cât şi necesarului de furaje pentru animale este pusă sub semnul întrebării în acest an”, a transmis ministerul.

Documentul mai arată că fenomene climatice similare au afectat în ultimii ani suprafețe importante de teren agricol și în alte state membre ale Uniunii Europene, precum Croația, Cipru, Lituania, Portugalia și Slovenia. În acest context, Comisia Europeană a decis acordarea unui sprijin financiar excepțional pentru fermierii din aceste state, inclusiv din România.

Editor : A.D.